El S&P Merval cae más de 2% y los ADRs pierden hasta 7%, mientras el mercado sigue en alerta por las tasas







El selectivo local abre en baja en sintonía con la bolsa de Nueva York. Este miércoles el Gobierno tuvo un traspié en la licitación y anunció una de emergencia para el lunes.

Depositphotos

La renta variable baja en sintonía con Wall Street mientras que el mercado pone el foco en las tasas de interés después de, traspié que tuvo el Gobierno en la licitación del miércoles y el anunció una nueva colocación de urgencia para el próximo lunes 18 de agosto. El objetivo es absorber el excedente de pesos y acotar las posibles presiones sobre el precio del dólar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo renovó solo el 61% con tasas en alza que llegaron en el tramo más corto al 70% anual. La estrategia era tratar de limitar el acceso de los inversores a las dos lecaps más cortas, que vencen dentro de un mes, para así forzar alguna baja de la tasa, algo que finalmente no ocurrió.

En ese marco, el S&P Merval cae 2,2% a 2.237.828,540 puntos básicos. Y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Transener (-3,2%), Banco de Valores (-2,4%), y Metrogas (-2,2%). En cuanto a los ADRs, suben hasta 7% de la mano de los papeles bancarios como Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia (-3,5%).

Los bonos en dólares también caen de forma generalizada hasta -0,9% de la mano del Bonar 2035, seguido por el Global 2035 (-0,8%)

En el frente internacional, Wall Street opera con leves bajas este jueves, tras tocar nuevos máximos durante los últimos días. Con el aumento de las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) que se observó durante esta semana, el foco estará puesto en como tomará el mercado los datos de la inflación mayorista, que subieron muy por encima de lo pronosticado.

Mientras tanto, los mercados globales operan levemente a la baja, con el índice bursátil global MSCI operando en -0,06%,. En Asia, la caída fue más pronunciada: en China, la bolsa de Shanghái cayó 0,46%, el Hang Seng de Hong Kong se contrajo un 0,37% y el Nikkei 225 japonés se desplomó un 1,35%, después de anotar su récord histórico en la rueda previa.