El FMI apoyó la reforma laboral y resaltó la acumulación reservas

La vocera del organismo saludó el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Destacó la acumulación de reservas y avaló la decisión del Gobierno de postergar la actualización del IPC.

En la conferencia de los jueves, el Fondo se mostró a favor de la reforma laboral que impulsa el Goberno.

En medio de un paro decretado por la CGT en contra de la reforma laboral, el Fondo Monetario Internacional avaló el proyecto que está siendo debatido en el Congreso al considerar que se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante a sostener la creación de puestos trabajo”. Así lo señalo este jueves la vocera del FMI, Julie Kozack, en el marco de la habitual conferencia que el organismo realiza en Washington.

También se refirió a la decisión del Gobierno de postergar la actualización del IPC “lo que puedo decir ahora es que estamos profundamente comprometidos con las autoridades en sus esfuerzos para continuar salvaguardando la calidad, precisión y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina. En nuestras conversaciones con las autoridades argentinas, hemos acordado que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza del público”.

Como viene sucediendo el organismo internacional reiteró su apoyo al programa económico que lleva adelante el Gobierno. “Esta agenda de reformas tiene como objetivo consolidar los impresionantes logros de estabilización que Argentina ha logrado hasta ahora, al mismo tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”, sostuvo este Kozack.

Acumulación de reservas Respecto a la acumulación de reservas en poder del Banco Central, la Kozack destacó: “Desde principios de año hemos visto medidas muy importantes adoptadas para fortalecer la confianza y la estabilidad externa en Argentina. Nos sentimos especialmente alentados por las recientes mejoras al régimen monetario y cambiario y las constantes compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir sus reservas”.

Enfatizó que, en el FMI, están “especialmente confiados por las reciente mejoras en los regímenes monetarios y cambiarios, y por las compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir su colchón de reservas. Desde el comienzo del año, el Banco Central ha comprado más de 2.000 millones en moneda extranjera”.

Para luego remarcar “la acumulación de reservas sostenida, apoyada por la sostenida implementación del ancla fiscal con cero déficits, será esencial para asegurar el acceso sostenido de la Argentina a los mercados posibilitándole una mayor capacidad de maniobra ante (eventuales) shocks (externos)".