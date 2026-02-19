El paro nacional impacta en el mercado: acciones operan mixtas y los bonos en dólares cotizan con tendencia negativa + Seguir en









En una jornada atravesada por la votación de la reforma laboral, los activos locales se mueven dispares: el S&P Merval, pero los bonos en dólares retroceden y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

El mercado opera con cautela y limitadas operaciones. Vecteezy

Los mercados se mueven de manera selectiva este jueves, condicionados por las negociaciones de la reforma laboral en el Congreso y el paro nacional, que limita las operaciones. El S&P Merval avanza, pero los bonos en dólares caen y el riesgo país se sostiene por encima de los 500 puntos básicos.

La Cámara de Diputados votará más tarde una polémica reforma a la ley laboral propuesta por Javier Milei, que despertó una huelga general de 24 horas lanzada por distintos sectores opositores. En tanto, la CGT anunció que realizará un paro el día que se vote la reforma laboral.

Se prevé que el proyecto de ley, ‌que fue aprobado la semana pasada por el Senado, sea modificado en la cámara baja, lo que obligaría al Senado a ratificar definitivamente la norma, que cuenta con el respaldo del oficialismo y aliados. En este contexto, el S&P Merval sube 0,2%, luego de soportar un derrumbe en la ronda previa del 3,3% como reacomodamiento al largo fin ‌de semana del Carnaval que mantuvo inactivo al mercado al inicio de esta semana.

Con ciertos rasgos de prudencia inversora, la bolsa arrastra una caída de casi un 15%. En ese marco, las acciones operan con subas de hasta 1,7% encabezadas por Central Puerto, Cresud (1,1%), Edenor (1%). Mientras que las caídas de hasta 4,8% están encabezadas por Aluar, Telecom (-1,9%), Transener (-1,8%) y Loma Negra (-1,4%).

Se destaca la fuerte suba de Celulosa Argentina S.A de hasta 35% en medio de una investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (S.A) por supuestas operaciones fraudulentas para su director, por más de u$s4.500 millones.

En cuanto a los ADRs que operan dispares, las subas pertenecen a Bioceres hasta 6,8%, seguido de Central Puerto (3,6%), Mercado Libre (1,7%), y Transportadora Gas del Sur (1,08%). En contramano, las bajas pertenecen a Telecom (-2,6%), Loma Negra (-1,9%) y Grupo Supervielle (-1,4%). Bonos y riesgo país En otro orden, el riesgo país nuevamente se mueve ligeramente por arriba de los 500 puntos básicos. Los bonos en dólares cotizan con tendencia negativa, con descensos de hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2035, y el Bonar 2038 (-0,5%). Se destaca la suba del Global 2046 de hasta 0,1%, en un contexto de mayor apetito por los bonos largos debido a la acumulación de reservas que viene llevando adelante el BCRA.