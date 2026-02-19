Reforma laboral: la mesa política de Javier Milei sigue la votación en el Congreso y el oficialismo confía en los votos + Seguir en









Funcionarios y aliados destacaron que el oficialismo está cerca de reunir los votos en Diputados. Diego Santilli defendió el proyecto como clave para el empleo formal y desde Seguridad advirtieron que las marchas deben desarrollarse sin violencia.

ManueAadorni, junto a Karina Milei y Diego Santilli. Presidencia

El Gobierno se mostró optimista respecto de la aprobación del proyecto de reforma laboral en Diputados, en la antesala de una sesión clave para el oficialismo. En la Casa Rosada consideran que el trabajo político de las últimas semanas permitió acercar posiciones con bloques dialoguistas y que existen posibilidades concretas de avanzar con la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

En paralelo al debate parlamentario, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que la reforma “es una ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente”, y confirmó que participará de la jornada legislativa en el Congreso. El funcionario remarcó que el desafío del Gobierno es impulsar el crecimiento del empleo privado y facilitar la transición desde la informalidad hacia el trabajo registrado.

Santilli también destacó el trabajo coordinado entre funcionarios nacionales, autoridades parlamentarias y legisladores aliados para reunir los votos necesarios, en una negociación que incluyó modificaciones al texto original del proyecto. En el oficialismo consideran que la norma podría convertirse en una de las principales reformas estructurales de la gestión libertaria.

Gabriel Bornoroni Martin Menem Patricia Bullrich El Gobierno sigue de cerca el debate por la reforma laboral. En ese contexto político, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a las movilizaciones convocadas por sectores sindicales y sociales contra la iniciativa y advirtió que “marchar en paz es un derecho”, pero que los hechos de violencia no serán tolerados. La funcionaria sostuvo que el Estado garantizará la libre circulación y el orden público durante las protestas previstas en las inmediaciones del Congreso.

La mesa política de Milei, presente en el Congreso En el oficialismo anticipan que la mesa política del presidente Javier Milei estará presente en el Congreso al momento de la votación de la reforma laboral, en una señal de respaldo directo a los legisladores propios y aliados en una jornada considerada decisiva. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió suspender su viaje previsto a Estados Unidos para seguir de cerca las negociaciones parlamentarias y el resultado de la sesión.

La previa incluyó además movimientos en la residencia de quinta de Olivos: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo el lunes junto al mandatario y el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo lo propio el miércoles, en reuniones destinadas a coordinar la estrategia política y comunicacional frente a un debate que el Gobierno considera clave para su programa económico.