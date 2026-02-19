Bitcoin retrocede a u$s66.000 por señales negativas de la Fed + Seguir en









Por otra parte, las altcoins también sufren este período de pérdidas por falta de interés por el riesgo de parte de los inversores.

El precio de la principal criptomoneda hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia negativa. Bitcoin (BTC) baja 1,9% hasta los u$s66.195,61, y sigue sin poder repuntar tras malas señales tanto de la Reserva Federal (Fed) estadounidense como de los inversores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otra parte, Ethereum (ETH) recorta 2,6% hacia u$s1.933,27. Asimismo, las altcoins se acoplan a esta tendencia: Ripple (XRP) cae 4,6% y BNB pierde 2,2%, mientras que Solana (Sol) retrocede 3,4%.

Embed EEUU publicará datos claves en los próximos días La principal criptomoneda mantuvo un volumen bajo de movimientos así como incertidumbre con respecto a la definición de las tasas de interés por parte de la Fed.

En ese sentido, las actas de la reunión de enero de la Fed mostraron que los responsables del organismo están cada vez más divididos sobre la trayectoria a largo plazo de las tasas y la inflación, mientras que algunos incluso sugirieron que podrían ser necesarias subidas si persiste la inflación. La división también llegó con respecto al impacto de la inteligencia artificial (IA) en la economía. Tras las actas, se observó una inclinación hacia el dólar.

A esto se le suma la nominación de Kevin Warsh, un ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), como nuevo presidente de la Fed por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generó preocupaciones ya que su visión sobre las políticas monetarias parecerían no ser lo suficientemente flexibles para favorecer a los activos de riesgo.

Las declaraciones de Strategy Inc, su principal tenedor corporativo, tampoco sirvieron, ya que afirmó estar bien posicionado para sobrevivir a una caída de precios hasta los u$s8.000 por moneda. La empresa aseguró el martes que compró 2.486 Bitcoin por u$s168,4 millones en la última semana, elevando su reserva total de la criptomoneda a 717.131 monedas. La compra de la semana pasada fue a un costo promedio de Bitcoin de u$s67.710 por moneda, y fue la tercera adquisición de la empresa en febrero. El viernes se publicará el índice de precios PCE —el indicador de inflación predilecto del banco central—, a partir del cual se buscará señales para definir las tasas de interés.

Temas Bitcoin

Criptomonedas