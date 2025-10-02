SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
2 de octubre 2025 - 10:15

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 2 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cerró el miércoles a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta este jueves 2 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo avanzó otros $15 durante la jornada del miércoles, para acumular en dos días unos $30 y tocar un máximo en siete jornadas.

Rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que la city ya lee como el límite del actual esquema cambiario, la demanda por cobertura no cede y avanzan todas las cotizaciones del dólar, que tocan un máximo de $1.574 (CCL).

Este jueves nuevamente el mercado podría enfrentar otra jornada de volatilidad cambiaria, luego de la intervención del Tesoro.

Live Blog Post

Scott Bessent se reunirá con Luis Caputo para ultimar los detalles del auxilio al gobierno de Javier Milei

En medio de una semana donde la tensión cambiaria volvió a crecer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos volvió a ratificar su apoyo al plan económico del ministro Luis Caputo y adelantó que se reunirá con el equipo del funcionario. Además. el presidente Javier Milei será recibido en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.

Live Blog Post

La recaudación de septiembre cayó un 9% real: cuál fue el impacto de la quita temporal a las retenciones

Por Carlos Lamiral

De acuerdo con los números oficiales, el mes pasado se recaudaron $15,4 billones. La merma en los ingresos se debe a la alta base de comparación con el año pasado por el pago anticipado de tres ejercicios de Bienes Personales, pero también a la eliminación transitoria de las retenciones al agro.

Lee la nota completa.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 2 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.423.

