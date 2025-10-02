Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 2 de octubre

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cerró el miércoles a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta este jueves 2 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo avanzó otros $15 durante la jornada del miércoles, para acumular en dos días unos $30 y tocar un máximo en siete jornadas.

Rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que la city ya lee como el límite del actual esquema cambiario, la demanda por cobertura no cede y avanzan todas las cotizaciones del dólar, que tocan un máximo de $1.574 (CCL).

A su vez, los bonos en dólares volvieron a caer fuerte en el inicio de octubre, tras un mes de septiembre para el olvido en términos de rendimientos para los activos argentinos Además, la mayoría de los ADRs que cotizan en Wall Street cerraron en rojo.

Este jueves nuevamente el mercado podría enfrentar otra jornada de volatilidad cambiaria, luego de la intervención del Tesoro.

Live Blog Post Los bonos en dólares revierten subas tras anuncio de Scott Bessent de que solo le dará a la Argentina un swap Los bonos en dólares llegaron a ganar hasta 2,7% en el premarket tras los dichos de Scott Bessent sobre un inminente acuerdo con Estados Unidos, pero revirtieron la suba y caen hasta 3% luego de que el funcionario aclarara que no habrá desembolso directo del Tesoro, sino sólo un swap de monedas.