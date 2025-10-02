Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 2 de octubre

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cerró el miércoles a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta este jueves 2 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo avanzó otros $15 durante la jornada del miércoles, para acumular en dos días unos $30 y tocar un máximo en siete jornadas.
Los bonos en dólares revierten subas tras anuncio de Scott Bessent de que solo le dará a la Argentina un swap
Los bonos en dólares llegaron a ganar hasta 2,7% en el premarket tras los dichos de Scott Bessent sobre un inminente acuerdo con Estados Unidos, pero revirtieron la suba y caen hasta 3% luego de que el funcionario aclarara que no habrá desembolso directo del Tesoro, sino sólo un swap de monedas.
