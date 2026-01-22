SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
22 de enero 2026 - 08:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 22 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.430,50, mientras que el billete del Banco Nación bajó a $1.455. Mientras tanto, el blue cedió $5 hasta los $1.500, luego de haberse mantenido por tres ruedas consecutivas en el mismo valor.

Este miércoles, la atención estuvo puesta en el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos, con una defensa del capitalismo basada en la ética y no solo en la eficiencia económica. A lo largo de su discurso, el Presidente desplegó una exposición con fuerte anclaje teórico.

Sin embargo, la aparición del mandatario argentino se vio eclipsada por la de su par norteamericano, Donald Trump, quien apuntó contra Europa en medio de la crisis por Groenlandia en donde finalmente se llegó un acuerdo.

Este jueves, la atención seguirá estando en el mercado local en donde se mantiene la "pax cambiaria", el BCRA sigue acumulando reservas, pero la tasa de caución se disparó intradiario. En ese marco, se espera dato del INDEC sobre supermercados y se conoce el PBI de EEUU.

Live Blog Post

Golpe a los bonos de Japón: por qué la fuerte suba sus tasas puede cambiar el equilibrio de la deuda global

Por Solange Rial

Mientras el mundo centra su atención en Davos y las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a su búsqueda de adhesión a su territorio por parte de Groenlandia, en la otra parte del mundo, específicamente en Japón, una fuerte suba en las tasas de rendimiento de los bonos largos amenazaba con generar un efecto cadena en la deuda soberana global.

Es que el martes Japón entró nuevamente en el radar de los analistas internacionales, ya que se produjo “una venta masiva de bonos soberanos, en medio de la convocatoria a elecciones anticipadas y de las preocupaciones fiscales”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros, situación que presionó al alza los rendimientos largos y contagió negativamente al resto de los mercados de renta fija. El retorno del bono a 40 años se disparó en la jornada previa hasta 4,215%, el nivel más alto registrado.

Lee la nota completa

Live Blog Post

La Corte Suprema de EEUU rechazó el intento de Donald Trump de intervenir en la Fed

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos durante los argumentos sobre el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, expresaron la idea de que la independencia del banco central para establecer la política monetaria debe ser preservada y que erosionarla presentaría riesgos económicos en el mundo real.

Si hubiera un posible daño en la forma de proceder ‌del tribunal, sugirieron los jueces durante los argumentos del miércoles, radicaría en dejar la puerta demasiado abierta para que los presidentes —ahora o en el futuro— destituyan a los responsables de la política monetaria y, al hacerlo, más de un siglo que los banqueros centrales hagan juicios sobre ‌las tasas de interés libres de presiones políticas.

Lee la nota completa

