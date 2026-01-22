Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 22 de enero

Live Blog Post

Golpe a los bonos de Japón: por qué la fuerte suba sus tasas puede cambiar el equilibrio de la deuda global

Por Solange Rial

Mientras el mundo centra su atención en Davos y las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a su búsqueda de adhesión a su territorio por parte de Groenlandia, en la otra parte del mundo, específicamente en Japón, una fuerte suba en las tasas de rendimiento de los bonos largos amenazaba con generar un efecto cadena en la deuda soberana global.

Es que el martes Japón entró nuevamente en el radar de los analistas internacionales, ya que se produjo “una venta masiva de bonos soberanos, en medio de la convocatoria a elecciones anticipadas y de las preocupaciones fiscales”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros, situación que presionó al alza los rendimientos largos y contagió negativamente al resto de los mercados de renta fija. El retorno del bono a 40 años se disparó en la jornada previa hasta 4,215%, el nivel más alto registrado.

Lee la nota completa