El gobierno de Javier Milei oficializó la intervención del puerto de Ushuaia mientras Tierra del Fuego busca frenar la medida en la Justicia + Seguir en









La medida, publicada en el Boletín Oficial este jueves, surgió luego de una inspección realizada el año pasado. Las autoridades alertaron por el deterioro en la infraestructura del muelle y la falta de protocolos de seguridad.

Gobernación Tierra del Fuego

El Gobierno oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses, tras detectar irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. La medida fue dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y se formalizó mediante la Resolución 4/2026, publicada esta jueves en el Boletín Oficial. En tanto, la gobernación de Tierra del Fuego adelantó que irá a la Justicia para frenar la medida de la administración de Javier Milei, tal como adlantó Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor. A partir de ahora, la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima será asumida por el Estado nacional, aunque la intervención puede extenderse más allá del año inicialmente previsto si las anomalías no se corrigen.

aviso_337630 El Gobierno oficializó la intervención del puerto de Ushuaia Según lo explicado por la ANPYN, la decisión responde a la detección de desvíos de recursos que, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo cual va en contra de la normativa vigente. Además, las inspecciones realizadas habrían evidenciado deficiencias operativas, riesgos en la infraestructura y falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales ante los pedidos de regularización.

Desde el organismo también remarcaron que la medida se tomó ante la falta de respuestas concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que operan en el puerto.

La intervención ocurre en plena temporada de cruceros, lo que generó tensiones políticas con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo gobernador cuestionó la decisión y aseguró que las operaciones de la terminal continúan con normalidad.

Tierra del Fuego anticipó que irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anticipó que irá a la Justicia en contra de la intervención del puerto de Ushuaia decretada este miércoles por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). "Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia", indicaron en la gestión de Gustavo Melella. Fuentes de la administración fueguina anticiparon a Ámbito que trabajan "la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta". "Será una estrategia netamente legal. Vamos a ir a la Justicia", confirmaron en diálogo con este medio.