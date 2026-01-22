Dólar, inflación y bandas cambiarias: las definiciones de Javier Milei sobre el futuro de la economía

Frente a la prensa, el Presidente dio detalles de sus expectativas para la economía argentina en 2026. Además, explicó cuáles son las condiciones que restan darse para liberar las bandas cambiarias.

Archivo. Milei adelantó que pasará con las bandas cambiarias y revindicó la apertura de la economía Argentina.

Tras su discurso en Davos , el presidente Javier Milei participó de un circuito de prensa en donde dio detalles de las expectativas que mantiene el Gobierno para la economía argentina durante 2026. La relación con China , los planes para nuevos tratados de comercio y las condiciones restantes para eliminar las bandas cambiarias fueron los principales temas debatidos.

"Desde mi punto de vista, ese momento llegará en el momento en que nosotros hayamos determinado de limpiar el sobrante monetario ", detalló al ser consultado por la política cambiaria que tomará el Gobierno en los dos años restantes de su mandato.

En el inicio de la entrevista con Bloomberg, el jefe de Estado hizo referencia a la situación en la que su gestión llegó al poder: "Lo primero que hay que entender es que cuando usted llega y tiene que manejar un país, no es que usted viene de cero, tiene que enfrentar una historia. Y Argentina tiene tras sus espaldas una muy mala historia".

"Hay un primer problema respecto a lo que es la moneda en Argentina y es el mecanismo por el cual los agentes forman expectativas", detalló sobre uno de los grandes desafíos en materia cambiarias.

En ese sentido, el Presidente ahondó: " Llevamos 90 años en una dinámica de caída de la demanda de dinero, salto del tipo de cambio y suba de precios de los transables, mayoristas, minoristas y salarios. Es muy probable que la gente crea entonces que si salta el tipo de cambio van a saltar los precios, no me puedo enojar con la forma en la que las personas forman expectativas".

Javier Milei bandas Para Milei, las bandas ayudan al argentino a "aprender a flotar".

En el panorama actual, para el Presidente "el tipo de cambio dentro de la banda es libre" y este mecanismo "solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y de esa manera que aprendan a flotar, que se saquen el miedo a flotar".

Al ser consultado puntualmente cuando las bandas serán retiradas, Milei advirtió: "Dado que nosotros hemos fijado la cantidad de dinero y ahora solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a tener mirar convergiendo a la internacional. En ese sentido quiere decir que en ese momento usted limpió el moneyoverhang. En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas":

"Ahí, los agentes habrán aprendido y si hay volatilidad en el tipo de cambio y lo quieren trasladar en los precios domésticos, bueno tendrán que enfrentar la peor cara de Munger que es no van a tener demanda y van a tener que acomodarse", sentenció.

La apertura comercial de Argentina

En otro pasaje de la entrevista con Bloomberg, Milei fue consultado por el vínculo actual que tiene nuestro país con el gobierno de Xi Jinping: "Estados Unidos comercializa con con China. Para nosotros, China es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados"

"Usted fíjese que, cuando llega el momento geopolítico, ¿usted tiene dudas dónde estoy? ¿Tiene dudas dónde está Argentina?", respondió de manera firme ante las dudas sobre el posicionamiento argentino en el nuevo tablero mundial.

JAVIER MILEI DONALD TRUMP CONSEJO DE PAZ Alineación ideológica con EEUU y apertura comercial: la estrategia de Milei. Presidencia

"Yo gobierno para cuarenta y siete coma cinco millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Y parte de ello es que Argentina, que es un país muy cerrado, llegue a tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%".

Sobre el futuro - y a pesar de las trabas en el acuerdo Mercosur-UE, Milei adelantó: "Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a AFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China, y abrir. Yo quiero una economía abierta".

Ante las críticas sobre la posible pérdidas de empleo que puede generar la apertura indiscriminada de la economía, Milei sentenció: "En Argentina una remera se pagaba u$s40 y sale u$s5. Bueno, esos u$s35 que se ahorran lo van a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía, donde los donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta".