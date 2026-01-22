Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 22 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.451,76 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.429,50.

El dólar blue cerró a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera a $1.500,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5% .

El dólar MEP cotiza a $1.458,81 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 22 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 22 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.510,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 22 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s89.725, según Binance.