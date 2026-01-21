Javier Milei desplegó su mensaje en Davos, eclipsado por el impacto de Donald Trump + Seguir en









El Presidente pronunció un discurso basado en la defensa férrea del sistema capitalista. Su alocución tuvo lugar luego de las palabras de Donald Trump.

Javier Milei pronunció su discurso en el Foro Económico de Davos. Presidencia

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso extenso y de fuerte contenido doctrinario. El mandatario subió al escenario con una consigna que ya había anticipado su entorno: instalar una defensa del capitalismo basada en la ética y no solo en la eficiencia económica. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, lanzó en el arranque, y planteó que durante décadas se impuso un falso dilema entre eficacia política y valores morales.

Según Milei, esa dicotomía es errónea: “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”. A lo largo de su discurso, el Presidente desplegó una exposición con fuerte anclaje teórico, apoyada en autores de la escuela austríaca como Jesús Huerta de Soto, Murray Rothbard, Israel Kirzner y Hans-Hermann Hoppe, y sostuvo que la propiedad privada, el principio de no agresión y la función empresarial constituyen no solo la base de la eficiencia económica, sino también de la justicia. En ese marco, adviertió que sacrificar valores éticos en nombre del utilitarismo político conduce al colapso económico y social.

JAVIER MILEI DAVOS 2026 Javier Milei, en el Foro Económico de Davos. Milei cumplió con su discurso, Trump se llevó la atención global Sin embargo, pese a la densidad conceptual del mensaje y a la continuidad con sus discursos anteriores en Davos, la intervención de Milei quedó en segundo plano frente al impacto que generó Donald Trump. El presidente estadounidense dominó la conversación del foro, marcó agenda y concentró las repercusiones.

Milei retomó, además, su crítica a las agendas promovidas por organismos internacionales y foros multilaterales, a las que definió como “políticas socialistas elegantemente disfrazadas”. Citó a Thomas Sowell para advertir que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal” y volvió a mencionar a Venezuela como ejemplo de colapso económico e institucional. En esa línea, insistió en que Occidente atraviesa una crisis moral producto de haber abandonado sus raíces filosóficas y culturales.

JAVIER MILEI DAVOS 2026 COMITIVA La comitiva argentina, en el Foro Económico de Davos. Presidencia Milei habló en Davos contra la agenda woke En ese marco, Milei volvió a cargar contra lo que define como la agenda “woke”, a la que responsabiliza por haber desplazado los valores tradicionales de Occidente. Sostiene que esas políticas se presentan como moralmente superiores, pero terminan generando resultados económicos y sociales adversos. “Son ideas socialistas elegantemente disfrazadas”, afirma, y advierte que, cuando la política se apoya en consignas identitarias en lugar de principios éticos universales, el efecto final es la pérdida de libertad, prosperidad y cohesión social.

En el tramo final, el mandatario argentino reafirmó su diagnóstico y su apuesta política: “Maquiavelo ha muerto. Es momento de enterrarlo”, sostuvo, y llamó a un “renacer de Occidente” basado en la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos. Incluso recurrió a una alegoría bíblica para advertir sobre los riesgos de negar la libertad individual. El mensaje fue coherente con la narrativa que Milei viene construyendo desde su llegada al poder y con sus exposiciones previas en Davos. Pero esta vez, el contexto no lo favoreció. En una cumbre atravesada por la incertidumbre geopolítica y la expectativa en torno al liderazgo estadounidense, el discurso argentino quedó diluido en la sombra de Trump, más como reafirmación ideológica que como hito político global.