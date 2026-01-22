Javier Milei detalló la condición para liberar las bandas del dólar: "Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario" + Seguir en









El Presidente condicionó el levantamiento del esquema actual a la absorción total de pesos excedentes y ratificó el rumbo de su programa monetario.

El presidente Javier Milei ser refirió a la política cambiaria durante una entrevista que brindó a Bloomberg.

"El tipo de cambio dentro de la banda es libre".

El presidente Javier Milei detalló este jueves cuál es la condición que su Gobierno considera clave para avanzar en la liberación de las bandas del dólar. Según explicó, ese paso se dará una vez que el Banco Central haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía.

“Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, afirmó el mandatario en una entrevista al medio Bloomberg, al referirse a la estrategia oficial para reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar la estabilidad cambiaria.

