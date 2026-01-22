Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 22 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 22 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.429,50.

Valor del CCL hoy, jueves 22 de enero El dólar CCL opera a $1.500,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 22 de enero El dólar MEP cotiza a $1.458,81 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 22 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 22 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.510,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 22 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s89.725, según Binance.