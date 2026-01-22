Dólar estable, pero con tensión en pesos: suben las tasas y el mercado mira el fino equilibrio de la política monetaria + Seguir en









El Banco Central volvió a comprar divisas y el tipo de cambio se mantiene dentro de las bandas, pero la escasez de pesos y el encarecimiento del fondeo reintroducen tensiones en el mercado.

El mercado cambiario mantiene su estabilidaden los distintos segmentos. El dólar oficial finalizó a $1.455 en la pizarra del Banco Nación, mientras que en el mercado mayorista se negoció a $1.434,50. En los financieros, el contado con liquidación cerró en $1.519 (-0,2%) y el MEP en $1.468 (-0,2%). En tanto, el dólar blue se ubicó en $1.500. En ese contexto, la brecha cambiaria respecto al techo se expandió al 8,5%.

El inicio de 2026 deja una foto que, en apariencia, resulta favorable: el Banco Central volvió a comprar divisas y el tipo de cambio opera dentro del esquema de bandas. Sin embargo, debajo de esa calma cambiaria emerge una señal que el mercado no pasa por alto: la liquidez en pesos ejerce presiones y las tasas tuvieron un salto de hasta 40% TNA intradiario.

La compra de dólares no es un hecho aislado. Cada intervención del BCRA en el Mercado Libre de Cambios implica emisión de pesos y obliga luego a administrar esa liquidez mediante mecanismos de absorción. De ese manejo dependen variables clave como las tasas, el rollover de la deuda y, en última instancia, las expectativas sobre el dólar.

En paralelo, el desafío de fondo para este año es más ambicioso que la mera acumulación de reservas. El objetivo central es avanzar en la remonetización de la economía, es decir, recuperar la demanda real de dinero y devolverle mayor profundidad al sistema financiero. En ese marco, el mercado pone el foco en tres variables que definen el equilibrio cambiario: el atesoramiento, los préstamos financieros y las necesidades en dólares del Tesoro.

Al mismo tiempo, en las últimas 12 ruedas, el Banco Central acumuló compras por más de u$s700 millones en el mercado oficial. El dato adquiere relevancia no solo por el impacto en las reservas, sino también porque se produce en un período de baja estacionalidad en la oferta de divisas.

bcra banco central reservas dolar El BCRA continúa con la acumulación de reservas Menos pesos, más tasas La contracara de las compras de dólares aparece en el mercado de pesos. Según 1816, el BCRA viene compensando la emisión mediante la colocación de Lelink, lo que llevó a una fuerte absorción de liquidez. Los pasivos remunerados del Central se redujeron a apenas $0,03 billones, dejando a la plaza particularmente sensible ante cualquier demanda adicional de pesos. Ese ajuste se reflejó con claridad en las tasas: la caución a un día alcanzó el 38% TNA y los pases interbancarios llegaron al 46%. Para el mercado, tasas tan elevadas en el muy corto plazo son una señal de tensión financiera, aun cuando el dólar se mantenga estable. Mega QM coincidió en que la plaza se encuentra ilíquida, influida por factores estacionales y por la integración de encajes. En ese contexto, la tasa corta funciona como un termómetro: si se sostiene elevada, la estabilidad cambiaria se apoya sobre un equilibrio frágil. En síntesis, el dólar se mantiene calmo, pero el equilibrio descansa sobre variables que requieren una coordinación fina entre política monetaria, fiscal y financiera.

