El dólar cae por tercera rueda al hilo y marca su menor valor en ocho jornadas

Tras varios días de subas, el tipo de cambio retomó la baja en un contexto de fuerte oferta de divisas, compras del BCRA y expectativas de un sendero controlado.

El dólar oficial vuelve a caer este jueves, y se mantiene por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, luego de cuatro jornadas consecutivas al alza. El movimiento es interpretado por el mercado como un reacomodamiento dentro de un escenario que continúa dominado por la estabilidad cambiaria.

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En el mercado mayorista, el tipo de cambio baja hasta los $1.377 para la venta, manteniéndose todavía lejos del techo del esquema de bandas fijado por el Banco Central de la República Argentina, que se ubica en torno a los $1.703,2. La distancia entre ambos niveles ronda el 23,7%.

En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.410 en el Banco Nación, mientras que el promedio del sistema se ubica en $1.418,9. Con estos valores, el dólar tarjeta se posiciona en $1.833.

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.498 y el MEP en $1428,55, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415, en línea con el oficial minorista.

La brecha cambiaria se mantiene acotada y los contratos de futuros reflejan expectativas más moderadas, con un mercado que "pricea" un escenario de mayor estabilidad en el corto plazo.

Más allá de la volatilidad diaria, la dinámica general del mercado cambiario sigue mostrando un dólar contenido. Tanto el oficial como los financieros registran leves bajas en las últimas ruedas y, en el acumulado del año, mantienen una tendencia descendente.

Reservas: impacto de fin de mes

En paralelo, el BCRA interrumpió su racha de acumulación de reservas, que registraron una caída de u$s667 millones en la jornada, hasta los u$s45.211 millones.

La baja se produjo a pesar de que la autoridad monetaria mantuvo saldo comprador en el mercado oficial, con adquisiciones netas por u$s76 millones. Según operadores, el retroceso responde principalmente a factores estacionales de fin de mes —como pagos de deuda, movimientos del sector público y ajustes de cartera— y no a una presión cambiaria estructural.

En lo que va de 2026, el Banco Central acumula compras por u$s6.944 millones, cerca del 70% de la meta anual.

La cosecha refuerza la oferta

Uno de los principales factores detrás de la calma cambiaria sigue siendo la oferta de divisas proveniente del sector agroexportador. Con el avance de la cosecha gruesa, más de 6.000 camiones diarios están llegando al cordón agroindustrial del Gran Rosario. La soja tardía explica cerca del 76% del flujo, mientras que el trigo pierde protagonismo tras un marzo de alto volumen.

La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una cosecha total de 160 millones de toneladas y exportaciones récord en el primer cuatrimestre, lo que anticipa un mayor ingreso de dólares en las próximas semanas.

dollar-7948837_1280 (1) Uno de los principales factores detrás de la calma cambiaria sigue siendo la oferta de divisas Pixabay

Otro factor clave es la absorción de liquidez en pesos por parte del Tesoro. En la última licitación, el Ministerio de Economía adjudicó $8,11 billones frente a vencimientos por $7,9 billones, con un rollover del 102,2%.

Este esquema permitió retirar excedentes de pesos del mercado sin generar tensiones sobre el tipo de cambio, reforzando el ancla cambiaria.

De cara a los próximos meses, el consenso del mercado apunta a un tipo de cambio que se moverá por debajo de la inflación, con subas acotadas. El economista Salvador Di Stefano proyectó que “el dólar va a aumentar un poco menos que la inflación, con lo cual para fin de año estará entre $1.750 y $1.800, mientras que en el corto plazo va a estar yendo y viniendo”.

En ese contexto, el especialista consideró que el dólar “no va a crecer más que la inflación” y sugirió alternativas en activos en moneda dura con rendimiento.

Con este escenario, las miradas de los operadores se concentran en dos variables: el ritmo de liquidación del agro y la capacidad del BCRA para seguir acumulando reservas.

Si ambas condiciones se mantienen, el mercado considera que la estabilidad cambiaria podría sostenerse en el corto plazo, consolidando al dólar como un ancla central en la estrategia económica del Gobierno.