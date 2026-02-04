Reforma laboral: cuál es la estrategia del Gobierno para aprobarla en febrero Por Fernando Brovelli + Seguir en









La discusión ya no es por el contenido del proyecto, sino por los fondos que Nación destrabaría para garantizarse respaldos. Diputados ya piensa el cronograma.

Si se aprueba en el Senado, Diputados quiere iniciar el tratamiento de la reforma laboral el 18 de febrero.

En el Senado, la reforma laboral. En Diputados, el Régimen Penal Juvenil. Ese es el organigrama que diseñó el Gobierno nacional para la primera semana de sesiones extraordinarias en el Congreso. Sin embargo, lo que parecían dos medias sanciones que continuarían en una segunda etapa con mayor densidad de discusión finalmente podrían tomar el ritmo que propone el oficialismo y sancionarse en febrero. Todo depende del grado de concesiones que el Ministerio de Economía de la Nación otorga a sus aliados: si aprueba los pedidos, los votos de las provincias llegan.

El optimismo por la sanción de la reforma laboral trasciende a La Libertad Avanza. Esa bandera es levantada también por el PRO y la UCR, que insisten con la necesidad de un cambio en la ley del trabajo desde que compartían la alianza de Juntos por el Cambio. Aunque en Diputados simulan cautela por la expectativa de lo que vaya a ocurrir en el Senado el 11 de febrero, cuando se vote en sesión el proyecto, lo cierto es que ya agendaron cuándo va a ser el plenario de comisiones para dictaminar la iniciativa: el miércoles 18 de febrero, el mismo día en que inicie su debate en la Cámara baja y la fecha límite -hasta el momento- para emitir dictámenes en estas sesiones extraordinarias.

“Los votos están", asegura a Ámbito una referente de un bloque clave para destrabar la definición en Diputados, cuya sanción permitiría convertir al proyecto en ley. Entre las potenciales trabas, más que debates de contenido apuntan a una posible demora de Victoria Villarruel cuando eventualmente tenga que comunicar oficialmente la aprobación del proyecto como titular del Senado y remitirla hacia la otra Cámara. “La discusión en el Senado en por recursos, no por temas”, añaden y vuelven a hacer hincapié en la reducción del impuesto a las Ganancias que alteraría los ingresos provinciales por coparticipación.

Martín Menem Diputados Martín Menem encabezó una reunión de jefes de bloques en Diputados, en donde se diseñó la estrategia para tratar la reforma laboral. Mariano Fuchila “Ese es el punto álgido. El Gobierno quiere encontrar alguna forma para garantizarle a las provincias que no les va a manotear la coparticipación”, señalan desde un bloque provincial, aunque ninguna fuente consultada por este medio confirmó que ya se conozcan las herramientas que conseguirán las administraciones locales. Otros temas discutidos es si el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) le correspondería a todas las compañías o solo a las pymes y si se establecen mecanismos de trazabilidad de estos fondos; las intermediaciones de los aportes a los gremios; y el plazo de adecuación de los estatutos. Todos los cambios se harán sobre tablas en la misma sesión del 11 de febrero en el Senado.

Aunque no es inédita la celeridad, la falta de rondas de especialistas para discutir el proyecto en la Cámara Diputados fue un argumento que presentó la oposición. “Se está trabajando mal para mí. No sea cosa que haya algún cambio acá y el proyecto vuelva al Senado”, plantearon a este medio desde el PRO. "Si no viene en conjunto con una reforma previsional y tributaria, esto no tiene sentido", dicen desde las provincias. “Ya no queda más por discutir y no se puede postergar más esta ley. Los únicos que todavía esperan son los de la CGT, que siguen pensando una fecha para hacer un paro”, chicanearon desde la UCR. En contrapartida, las dos CTA, ATE, los gremios vinculados a la izquierda y comunidades de la industria del cine definieron medidas de fuerza para el mismo 11 de febrero.

Por la tarde del miércoles, Unión por la Patria mantuvo una reunión para definir la redacción final de su proyecto alternativo. "Hubo acuerdo unánime en rechazarla y empezar a reunirnos mañana para ir redactando una propuesta de dictamen para cuando llegue el texto que resulte del Senado", definieron para Ámbito, dando por pérdida la batalla en la Cámara Alta. Los borradores de la reforma laboral justicialista que circulan tienen un sentido contrario al paradigma libertario: promueven ampliar la licencia por paternidad, reducir paulatinamente la carga horaria de la semana de trabajo, un sistema de financiamiento de indemnizaciones a través del Banco Nación y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales. Sin mayoría automática en ninguna de las dos Cámaras ni aliados que se le plieguen, la resistencia del peronismo en el Congreso no resulta suficiente para evitar que -al menos- la reforma laboral se convierta en ley este mismo mes.