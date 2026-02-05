El dólar sigue por debajo del techo de la banda, pero la city pone la lupa sobre el REM + Seguir en









El tipo de cambio retomó la suba tras cortar una racha de ocho ruedas, mientras la city espera señales del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) en un contexto de tasas reales positivas y acumulación de reservas.

Permanece la pax cambiaria en el mercado de cambios.

El dólar oficial volvió a mostrar una leve dinámica alcista este miércoles 4 de febrero, luego de haber interrumpido el martes una racha de ocho subas consecutivas. Más allá del movimiento puntual, el mercado sigue leyendo un escenario de relativa calma cambiaria, con el tipo de cambio bien por debajo del techo de la banda de flotación y con las tasas de interés funcionando como principal ancla. En ese contexto, todas las miradas se concentran ahora en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de enero, que el Banco Central difundirá este jueves y que podría traer ajustes en las previsiones para el dólar, la inflación y las tasas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El arranque del segundo mes del año encuentra a los activos financieros cerca de máximos, con bonos firmes, un Banco Central que mantiene el ritmo de compras de divisas y un mercado que, por ahora, descuenta un sendero cambiario contenido al menos durante el primer semestre. En el REM de diciembre, los analistas habían ratificado un escenario de dólar en calma para la primera mitad del año, con subas mensuales en línea con el ajuste del techo de la banda y aumentos por debajo de la inflación a partir del segundo trimestre.

En ese marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50, quedando a un 8,5% del límite superior del esquema cambiario. De esta manera, la divisa volvió a ubicarse por debajo de los $1.450 en 14 de las últimas 15 ruedas. En el segmento minorista, el dólar vendedor en el Banco Nación finalizó en $1.465, mientras que el dólar tarjeta —con el recargo del 30% deducible de Ganancias— se ubicó en $1.904,50. El promedio del sistema financiero, según el BCRA, fue de $1.465,92.

bcra.jpg El BCRA se apura a acumular reservas antes de una caída de liquidez estacional Los dólares financieros mostraron movimientos dispares. El MEP cedió 0,1% hasta los $1.458,60, mientras que el contado con liquidación avanzó marginalmente hasta $1.493,52. En el mercado informal, el dólar blue subió $5 y cerró en $1.455, mientras que el dólar cripto operó en torno a los $1.494.

Del lado de las reservas, el Banco Central continúa aprovechando la estacionalidad favorable. En la última semana de enero compró u$s179 millones y cerró el mes con adquisiciones netas por u$s1.158 millones, el mejor registro mensual desde febrero del año pasado. La mejora estuvo impulsada por la liquidación del complejo agroexportador y por el ingreso neto de divisas vía emisiones de deuda corporativa, que compensaron la demanda por importaciones y formación de activos externos.

Las cauciones al mismo nivel que la tasa fija En paralelo, las tasas de interés de corto plazo promedió 35,5% TNA, muy por encima de los niveles observados semanas atrás. Sin embargo, ya están casi a los mismos niveles que la tasa fija. Desde el mercado señalan que estas tasas reales elevadas funcionan como un ancla financiera, ayudando a contener la demanda de dólares y sostener la estabilidad cambiaria. Hacia adelante, el foco estará puesto en si la menor demanda estacional de pesos de febrero logra aliviar la presión sobre las tasas y en cómo impactan los cambios regulatorios sobre la liquidez del sistema. En ese marco, el REM de enero será clave para evaluar si el consenso del mercado empieza a recalibrar el escenario de dólar, inflación y actividad.

Temas Dólar

BCRA