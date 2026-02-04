La autoridad monetaria cerró la jornada de este miércoles con las reservas brutas en torno a los u$s45.417 millones.

Las reservas del BCRA se desplomaron más de u$s250 millones: los motivos.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se hundieron más de u$s250 millones, pese a que el organismo cerró su primer mes completo de compra de divisas en el mercado para atesorar. Las compras de divisas de febrero alcanzaron los u$s140 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La autoridad monetaria cerró la jornada de este miércoles con las reservas brutas en torno a los u$s45.417 millones, lo que implica una baja de u$s256 millones, pese a que el organismo compró u$s44 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) .

Fuentes oficiales afirmaron a Ámbito que una "caída de cotizaciones", que no están relacionadas con el oro -que hoy anotó una leve suba-, explicaron un 70% de la baja de las reservas, aunque del 30% restante no supieron precisar los motivos.

"El proceso de recuperación de reservas continúa sin prisa pero sin pausa, y la autoridad monetaria logró acumular en los primeros días del mes u$s140 millones en el mercado de cambios", señaló el operador Gustavo Quintana .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447,50.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.496,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.458,19 y la brecha con el dólar oficial es de 0.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.489,52, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.627, según Binance.