Las reservas del Banco Central (BCRA) se hundieron más de u$s250 millones, pese a que el organismo cerró su primer mes completo de compra de divisas en el mercado para atesorar. Las compras de divisas de febrero alcanzaron los u$s140 millones.
Las reservas del BCRA se desplomaron más de u$s250 millones: los motivos
La autoridad monetaria cerró la jornada de este miércoles con las reservas brutas en torno a los u$s45.417 millones.
-
Se despertó el dólar blue: anotó su primera suba en siete jornadas
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 4 de febrero
La autoridad monetaria cerró la jornada de este miércoles con las reservas brutas en torno a los u$s45.417 millones, lo que implica una baja de u$s256 millones, pese a que el organismo compró u$s44 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Fuentes oficiales afirmaron a Ámbito que una "caída de cotizaciones", que no están relacionadas con el oro -que hoy anotó una leve suba-, explicaron un 70% de la baja de las reservas, aunque del 30% restante no supieron precisar los motivos.
"El proceso de recuperación de reservas continúa sin prisa pero sin pausa, y la autoridad monetaria logró acumular en los primeros días del mes u$s140 millones en el mercado de cambios", señaló el operador Gustavo Quintana.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 4 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447,50.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 4 de febrero
El dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 4 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.496,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 4 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.458,19 y la brecha con el dólar oficial es de 0.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.489,52, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.627, según Binance.
- Temas
- reservas del BCRA
Dejá tu comentario