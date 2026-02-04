Empleo en plataformas: la otra discusión que dejó abierta Marco Lavagna antes de dar un paso al costado del INDEC Por Erika Cabrera + Seguir en









En medio de la polémica por la intromisión del Gobierno en el dato de IPC, también hay expectativa sobre qué pasará con los cambios planificados para el informe del mercado de trabajo.

Marco Lavagna también estaba dando una discusión clave sobre el empleo en plataformas y la forma en la que se miden estos indicadores.

La autarquía del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) quedó en el ojo de la tormenta a raíz de la renuncia de su titular Marco Lavagna, luego de que el Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo no aprobara el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que finalmente no se hará efectivo con el dato de inflación de enero tal como se esperaba. En su mensaje de despedida, el ahora exfuncionario resaltó que "quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso", entre los que se destacan la modificación de las estadísticas de empleo para incluir los trabajos en plataformas.

A casi 20 años de la intervención de Guillermo Moreno en el organismo, el Gobierno actual suma otro capítulo de intromisión de la política en las estadísticas públicas. En este caso, una variable tan sensible como la inflación, que se utiliza para medir el PBI, así como para actualizar contratos salariales y de alquileres, entre otras aplicaciones, no se va a modificar en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2018/18, sino que se seguirá midiendo en base a los patrones de consumo de 2003/2004. "El IPC va a cambiar cuando la inflación sea cero", aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En lugar de Marco Lavagna, quien estuvo al frente del Instituto durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y fue ratificado por Javier Milei, se confirmó al técnico Pedro Lines -titular de la Dirección Técnica del instituto estadístico y número dos de Lavagna hasta el lunes- que semanas atrás estaba buscando trabajo vía LinkedIn por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Por suerte para el Gobierno, hasta este lunes nadie le ofreció un puesto de trabajo que le cierre en México, EEUU, Asia o Europa, que eran lugares donde buscaba nuevas oportunidades.

Cambios clave en las estadísticas del mercado de trabajo Según pudo saber Ámbito, si bien el problema principal continúa siendo el aplazo de la puesta en marcha del nuevo IPC y el debilitamiento de la independencia del organismo que ello conlleva, Lavagna también estaba dando una discusión clave sobre el empleo en plataformas y la forma en la que se miden estos indicadores para reflejar de una forma más certera el funcionamiento del mercado laboral.

Uno de los problemas básicos es que los trabajadores de plataformas no tienen una categoría propia dentro de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por ejemplo, Uber está dentro de la sección de transporte, pero no todos los trabajadores de esta pertenecen a plataformas. De igual manera, no todos los empleados de Rappi o PedidosYa están encuadrados en la división de repartos. Esto genera una dificultad para medir su influencia en los cambios de la estructura laboral argentina.

En esa línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el mercado de trabajo está en constante evolución, impulsados por la digitalización y la globalización. Para mantenerse al día con los cambios, propone adaptar las estadísticas laborales para así ofrecer a los responsables de política pública información confiable y basada en evidencia sobre cómo está transformándose el trabajo. El caso más destacado es el de Chile, donde hicieron una estadística experimental y tienen una definición amplia de plataformas, que incluyen diferentes tipos de plataformas, incluyendo servicios de comercialización. Pero otros países pueden tener otra definición más restringida para plataformas que sirven como intermediación dentro de una actividad laboral. Al tener un fácil acceso, el trabajo en plataformas funciona en muchos casos como actividad de refugio o como segunda ocupación para complementar ingreso, pese a que también es la opción principal de muchos trabajadores. La medición dependerá de la definición propia de trabajo en plataformas, ya que hay muchas características que no son muy sencillas de segmentarlas, entre ellas la relevancia de la ocupación, ingresos, horas trabajadas y demás. Una radiografía del mercado laboral actual muestra que si bien el desempleo se mantiene relativamente estable (6,9% en el 3° trimestre 2024 vs. 6,6% en el 3° trimestre 2025); aunque el gran problema está en los ingresos que en empleos registrados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 20,3%, según la medición de Ámbito, en base a datos del INDEC. Asimismo, existe un gran problema de informalidad laboral que se ubicó en el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos oficiales de organismo de estadísticas.