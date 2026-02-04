En medio de la polémica en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre + Seguir en









El ministro de Economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC.

Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre.

Luego del escándalo que estalló al inicio de esta semana por la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a hablar para calmar a los mercados. "Se están diciendo muchas mentiras", indicó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”, afirmó el ministro al referirse a la salida del ahora extitular del organismo estadístico". En relación a esto, rechazó versiones sobre una supuesta manipulación del indicador y aseguró que tanto él como Javier Milei no estaban de acuerdo con avanzar con el cambio metodológico. En esta línea, adelantó que la inflación de enero será similar a la de diciembre de 2025.

Caputo explicó que la discusión en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se centró en los tiempos para su implementación. “Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente, desde el minuto uno, tuvo una bajada de línea que era que se haga cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, sostuvo Caputo, quien además negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya presionado para que se cambie el índice.

Luis Caputo IEB captura El ministro de economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC. A la vez, el titular del Palacio de Hacienda responsabilizó a la oposición de haber realizado "un ataque político fenomenal que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación". En ese contexto, indicó que los acontecimientos se aceleraron hacia el cierre del año: “En noviembre pasó todo esto, pero Marco ya se había visto comprometido con la fecha”.

Por otro lado, aseguró que el reemplazante de Lavagna, Pedro Lines, es "intachable". "Es un técnico brillante del INDEC respetadísimo y que, de hecho, cuando le ofrecí, le consultó al directorio del organismo. Y los directores estaban de acuerdo", sostuvo en la entrevista que brindó para el canal La Nación+.

Luis Caputo confirmó que habrá un nuevo sistema para medir la inflación El organismo estadístico iba a poner en marcha una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, con la renuncia de Marco Lavagna, el Gobierno decidió postergar su aplicación. Desde 2017, el IPC releva los precios de todo el país y se estructura en una canasta que pondera los patrones de consumo de las familias de acuerdo a la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05. En este contexto, el ministro confirmó que se hará una nueva encuesta de hogares para calcular el índice de inflación. “La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia. Los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004″, señaló Caputo. Por ese motivo, afirmó: “Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mí eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer”. La publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba prevista para el próximo martes 10 de febrero. “Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, había expresado Caputo días atrás.