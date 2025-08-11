El dólar oficial vuelve a cotizar al alza en la previa de una licitación clave del Tesoro







El tipo de cambio mayorista avanza $5, mientras que los paralelos operan dispares este lunes.

El dólar abre la semana al alza luego del retroceso de la semana pasada. Foto: Freepik

El dólar oficial sube este lunes y en el segmento mayorista avanza $5, luego de una caída de más del 2,6% registrada en la semana pasada, que revirtió parcialmente el incremento de agosto. El repunte se da en la antesala de una licitación de deuda en pesos del Tesoro que será clave para despejar eventuales presiones sobre el tipo de cambio.

El dólar mayorista trepa un 0,4% y opera $1.333, al tiempo que en el promedio de entidades financieras del BCRA, el dólar minorista lo hace a $1.341,89 para la venta, y en el Banco Nación (BNA) a $1.340. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.742.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP opera estable a $1.332,78, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,2% a $1.333,12. El dólar blue, en tanto, opera estable a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.361 y que en diciembre llegará hasta los $1.510.

El Tesoro realizará una licitación que enfrenta vencimientos de alrededor de casi $15 billones. Si bien los vencimientos del S15G5 eran superiores a los $23 billones, una parte del monto se encontraba en manos del BCRA, otorgado en el canje de LEFIs.

El pasado lunes el Tesoro canjeó esta letra por una a diciembre, por lo que el nuevo monto en manos de privados a afrontar ronda los $15 billones. El menú disponible en la licitación se dará a conocer este lunes, mientras que la liquidación tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto. A nivel global, el billete verde recuperó algo de terreno en el último mes: el índice del dólar (DXY) se fortaleció 0,9% a nivel mensual, aunque la norma volvió a ser la volatilidad a raíz de los anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump, resalta un informe de Balanz.