Los bonos en dólares caen, pero las acciones del S&P Merval anotan subas de hasta 2%

En sintonía con el buen clima en Wall Street y los mercados emergentes, los bonos en dólares retroceden hasta 1% mientras el S&P Merval rebotan tras dos días de baja y los ADRs operan dispares.

Los papeles que cotizan en Nueva York avanzan de la mano de Pampa Energía y Cresud.

En una buena jornada para emergentes y Wall Street, los bonos soberanos cotizan dispares y mantienen la cautela, mientras que los ADRs operan con mayoría de alzas y las acciones del S&P Merval se recuperan con subas de hasta 2% este lunes 11 de agosto. Los mercados se mueven en medio de las altas tasas de interés que buscan equilibrar la liquidez, en momentos en que toma de coberturas ante las elecciones legislativas de octubre que presionan al mercado cambiario.

Los títulos de renta fija ceden hasta 1% encabezados por el Global 2029, seguido del Bonar 2038, 2029 y 2041, todo con bajas de 0,4%.

Esta semana el Tesoro realizará una licitación de deuda en los que afrontará vencimientos por el equivalente de u$s17.000 millones, por lo que la mirada está puesta en cuál será la tasa de interés que convalidará para renovar esas letras.

"A la dolarización típica preelectoral se sumó una mayor presión desde julio y el desmanejo en el desarme de LEFI (letras fiscales que volcaron al mercado unos 10 billones de pesos), que trajo más ruido y agregó una cuota de incertidumbre de cara a lo que viene", dijo Invecq Consulting.

"El gobierno confía en que obtendrá un resultado electoral favorable, que le permitirá volver plenamente a los mercados internacionales", añadió y señaló que "a priori, luce muy desafiante". La tasa de prestamos privados -caución- operaba en torno al 45%, desde el 48% operada al cierre del viernes, mientras que las tasas por colocaciones a plazo fijo rondaban el 36% nominal anual a 30 días de plazo.

Las acciones suben en Wall Street hasta 1,5%

"Se pasó de tener un dólar cercano a $1.400 pesos con tasas más bajas a un dólar más cerca de $1.300 con tasas más altas. Quizá a medio camino este el equilibrio, con un dólar no demasiado bajo que exija tasas que perjudican la actividad y rolleo de deuda, ni tan alto que complique el proceso de desinflación o perspectivas electorales", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"El gobierno logró aplacar las tensiones cambiarias mediante fuertes alzas de tasas de interés y operaciones a término", afirmó VatNet Financial Research.

S&P Merval y ADRs

Por su parte, el S&P Merval se recupera luego de dos jornadas a la baja y sube 0,8% a 2.319.323,84 unidades. Las acciones líderes avanzan hasta 2,8% encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, seguida de Transportadora de Gas del Sur (+2,6%) y Pampa Energía (+2,5%).

En Nueva York, los papeles argentinos cotizan con mayoría de avances de hasta 2,1% liderados por Cresud y Pampa Energía, seguidas de Transportadora de Gas y Central Puerto (+1,8%). En el otro extremo, los que más caen son Telecom e YPF, ambos 1%.