Avanzan las criptomonedas: Bitcoin trepa hasta los u$s122.000 y Ethereum alcanza su máximo valor desde 2021

Impulsada por expectativas de recortes de tasas en EEUU y un renovado interés institucional, Ethereum supera los u$s4.300 y alcanza niveles que no se veían desde 2021, mientras Bitcoin se consolida sobre los u$s121.000.

El mercado de criptomonedas inició la semana en alza, este lunes 11 de agosto, impulsado por las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y un renovado apetito inversor. Bitcoin (BTC) avanza 1,7% y se ubica en torno a los u$s120.500 , según Binance, tras haber tocado los u$s122.300 en las últimas 24 horas.

Ethereum (ETH), la principal altcoin del mercado, consolida su rally semanal de casi 20% y superó los u$s4.300, alcanzando niveles que no se veían desde 2021. Su máximo histórico, registrado el 10 de noviembre de ese año, fue de u$s4.878,26. Sin embargo, recortó la suba y se ubica en u$s4.180.

El resto de las criptomonedas opera con mayoría de bajas de hasta 2,11% encabezado por Hedera, Dogecoin (-1,5%) y Avalanche (-1,4%). Las subas son lideradas por Litecoin (4,2%), Bitcoin Cash (3,5%) e Hyperliquid (2,1%).

De acuerdo con Augustine Fan, jefe de análisis de SignalPlus, la volatilidad implícita de BTC se mantiene cerca de mínimos históricos, mientras que en ETH aumentó de forma significativa. “Hace un mes, el mercado otorgaba apenas un 5% de probabilidad de que ETH alcanzara los u$s4.500 en agosto; hoy, el precio ya ha superado ampliamente esas expectativas”, señaló.

El optimismo se sustenta en la probabilidad creciente de que la Reserva Federal comience a bajar las tasas en septiembre. Datos macroeconómicos débiles en EEUU y los intentos del presidente Donald Trump por conformar una Fed alineada con su visión aumentaron las apuestas por hasta tres recortes antes de fin de año. Analistas de ING proyectan que el organismo podría llevar la tasa de referencia al rango de 3,75%-3,5% hacia diciembre.

El mercado espera con atención el dato de inflación de julio, que se publicará este martes. Una lectura inferior a lo previsto reforzaría la expectativa de recortes en la reunión de septiembre, mientras que una cifra mayor podría fortalecer la postura más restrictiva de algunos miembros de la Fed.

Se renueva el interés institucional por las criptomonedas

En paralelo, el interés institucional por los criptoactivos sigue en aumento, como muestran las últimas entradas en los ETF al contado de BTC y ETH. Entre las operaciones más destacadas, Harvard invirtió u$s116 millones en el ETF de bitcoin de iShares (BlackRock), lo que analistas interpretan como una señal de confianza de largo plazo y un soporte adicional para los precios en períodos de corrección.

Los analistas advierten que un factor de riesgo para este rally es la guerra comercial entre EEUU y China. Mañana vence el plazo para alcanzar un nuevo acuerdo arancelario o extender la actual tregua por 90 días, evitando que los aranceles mutuos superen el 100%.

En el plano geopolítico, Trump confirmó una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto en Alaska, con el objetivo de buscar un alto el fuego o un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. Estos gestos, aunque todavía inciertos, han contribuido a reducir el sentimiento de riesgo en los mercados.

“En conjunto, el panorama para las criptomonedas se mantiene favorable a corto y mediano plazo, pero dada la sensibilidad del mercado a factores políticos y geopolíticos, es clave que los inversores gestionen con disciplina el riesgo y monitoreen los flujos institucionales para consolidar las ganancias obtenidas”, concluyó Linh Tran, analista de XS.