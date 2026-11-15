Milagro tras la explosión en Lanús: rescataron con vida a un gato que estaba atrapado bajo los escombros

Oreo fue encontrado más de 24 horas después del estallido en Remedios de Escalada. Un bombero y su perro lograron rescatarlo de los restos de un vivero. Todavía buscan a otros tres gatos desaparecidos.

Oreo era uno de los cuatro gatitos que buscan los bomberos tras la explosión.

En medio de las consecuencias de la trágica explosión de un caño de gas en Lanús , una historia de esperanza conmovió a los vecinos de Remedios de Escalada. Oreo, uno de los gatos que permanecía desaparecido desde el estallido, fue rescatado con vida después de pasar más de 24 horas atrapado debajo de un metro de escombros.

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El animal vivía en un vivero que resultó afectado por la explosión del viernes. Desde entonces, sus dueños lo buscaban desesperadamente, sin saber si había logrado sobrevivir al derrumbe y al incendio que se desató en la zona. El rescate fue posible gracias a la intervención de un bombero, identificado como David de Antonio, quien junto a su perro consiguió localizar al gato entre los restos del establecimiento.

La noticia fue confirmada por los responsables del vivero a través de las redes sociales, donde compartieron su emoción y agradecieron a quienes participaron del operativo. "Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros", expresaron.

En otra publicación celebraron el hallazgo con un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los vecinos: "Oreo apareció en los escombros del vivero. Es nuestro milagro".

El rescate del animal ocurrió mientras continuaban las tareas de emergencia en la zona afectada por el estallido, que se produjo el viernes en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Según la información difundida, el incidente comenzó cuando una empresa que realizaba trabajos con una tuneladora dañó accidentalmente un caño de gas. La rotura provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio de importantes dimensiones.

La situación generó momentos de desesperación entre comerciantes y vecinos, quienes debieron abandonar sus negocios y viviendas para ponerse a resguardo mientras avanzaban las llamas.

De acuerdo con el balance informado por el Municipio de Lanús, la tragedia dejó al menos una persona fallecida, 30 heridas y dos desaparecidas. Entre los lesionados, siete permanecían en grave estado, según el último reporte citado.

Buscan a otros tres gatos desaparecidos tras la explosión

Aunque el rescate de Oreo llevó alivio a sus dueños y a quienes colaboraban con la búsqueda, todavía hay otros animales cuyo paradero se desconoce. Desde la organización Michis de Lanús informaron que continúan buscando a Fidel, Kika y Luna, tres gatos que vivían en una de las propiedades alcanzadas por la explosión.

Los rescatistas y vecinos mantienen la búsqueda con la esperanza de encontrarlos con vida, tal como ocurrió con Oreo.