Debutó el primer ETF argentino: las claves del nuevo instrumento de inversión que replica el MSCI Merval Por Juan Carlos Cáceres + Agregar ámbito en









Con el gForce MSCI MERVAL FCIA ETF, la bolsa argentina incorpora un instrumento clave para diversificar carteras en tiempo real. La simplificación normativa, la apuesta a repatriar el volumen de los ADRs y el objetivo de recuperar el liderazgo regional en la mirada de los protagonistas.

El campanazo en BYMA dio inicio formal a la cotización del primer ETF en la historia del mercado financiero argentino.

El mercado de capitales argentino marcó un hito con el debut del gForce MSCI MERVAL FCIA ETF, el primer fondo cotizado de oferta pública en la Bolsa local, que comenzó a negociarse en el Panel General de BYMA. Administrado por Galicia Asset Management, bajo su nueva marca gForce, el instrumento opera con el ticker MERV y permite invertir en una cartera diversificada que replica el índice MSCI MERVAL mediante una única operación. Su precio inicial de referencia se ubicó cerca de los $5.000.

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La llegada de esta herramienta representa la concreción de un proyecto madurado durante más de seis años por los principales actores del ecosistema bursátil. En una coyuntura en la que la simplificación normativa abre espacio para la sofisticación financiera, los ETF aparecen como una nueva opción de negociación dentro del mercado secundario. La arquitectura del producto combina la infraestructura de negociación y custodia de BYMA y Caja de Valores con el respaldo del proveedor global de índices MSCI.

Durante la presentación en el recinto bursátil, de la que participó Ámbito, el presidente de BYMA, Claudio Zuchovicki, destacó algunas de las preguntas centrales que enfrenta todo inversor al evaluar el mercado para decidir sobre un instrumento de estas características. "La pregunta para mí es ¿cuándo? El timing es más importante que el precio", señaló el ejecutivo y agregó: "La segunda es ¿dónde? Creo que vivimos en el mejor país del mundo para tener un mercado de capitales que lo represente. La tercera es ¿en qué instrumento?, y la cuarta es ¿cuánto? El riesgo no se evita, se administra. Festejo el cuándo, el dónde, el qué instrumento y este principio de diversificación".

Consultado por Ámbito sobre los motivos que propiciaron el lanzamiento del ETF en este momento y no en otro contexto, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, detalló que hay muchos componentes detrás de la salida al mercado, pero destacó que el fundamental fue la aprobación normativa. Explicó que, si bien durante el gobierno de Cambiemos se instituyó el fondo común cerrado, no se había reglamentado específicamente lo que es un CIF, y fue ahora cuando lograron una normativa que habilita su formación, muy cercana al estándar internacional.

Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, destacó los seis años de trabajo normativo y operativo necesarios para concretar el lanzamiento del nuevo instrumento. Pascual Merlo remarcó que esto es clave porque hoy el inversor internacional no penetra profundamente en la plaza local: mientras que en otros momentos el 25% del volumen era operado por inversores externos, hoy está por debajo del 6%. Construir productos bajo mejores prácticas internacionales evita la "tropicalización" que frena a los departamentos de compliance de los asset managers globales. Asimismo, el CEO indicó que se debió contar con un mercado con infraestructura para procesar más flujo, tecnología para minimizar el tracking error, un valioso flujo retail con cuentas comitentes activas y la decisión de un jugador como Galicia para ponerse al frente del desarrollo y dar el primer paso.

Un puente entre el inversor minorista, los institucionales y los estándares globales Por su parte, Pascual Merlo remarcó durante el evento la perseverancia institucional necesaria para alcanzar la puesta en marcha del flamante ETF. "Es un instrumento sumamente útil en todos los mercados, ideal para el público inversor por su diversificación de origen y el más consumido por institucionales en el mundo, lo cual sube la vara de nuestro mercado", expresó el directivo. A su turno, Federico Alcalde Bessia, Managing Director Markets en Banco Galicia, contextualizó la llegada del instrumento dentro de la trayectoria de las instituciones involucradas. "El primer ETF del mundo empezó a cotizar en 1990 y en Brasil fue creado en 2008. Argentina supo ser líder regional y tenemos que volver a ese lugar", subrayó. En ese sentido, Alcalde Bessia añadió que existen instituciones con décadas de historia que respaldan este paso: "La Bolsa tiene 170 años, Banco Galicia cumplió 121 años, los fondos FIMA tienen 66 años y el Índice Merval cumplió 40 años. Agradecemos a la CNV por la actualización normativa que le está devolviendo la libertad al mercado, porque un mercado más grande será pieza fundamental del desarrollo argentino". Representantes de Grupo Financiero Galicia y BYMA celebraron la sinergia pública y privada que permitió poner en marcha el gForce MSCI MERVAL FCIA ETF. En la misma línea, Zuchovicki agregó un dato clave vinculado con el objetivo de repatriar el mercado de capitales: actualmente, entre el 70% y el 80% del volumen de acciones argentinas se opera en el exterior a través de ADRs. En ese sentido, afirmó que incluso se modificaron los horarios para contar con un esquema tipo premarket y fomentar la cultura bursátil local. En efecto, la llegada del ETF representa una vía para que quienes deseen operarlo lo hagan directamente desde la Argentina, logrando que los fondos ingresen al país y recapturando el volumen transaccional, un camino similar al que en su momento transitó Brasil. Según los ejecutivos, el hito registrado no solo dota a la plaza local de una herramienta transparente, eficiente y de baja carga operativa, sino que sienta las bases para el desarrollo de nuevas familias de productos cotizados en el país. Con la simplificación para ingresar al principal indicador bursátil, el mercado argentino alinea sus instrumentos con los estándares de las plazas financieras internacionales.