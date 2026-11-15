Aguinaldo de ANSES en diciembre 2026: quiénes cobran, fechas de pago y montos

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos jubilados esperan saber cuánto dinero extra recibirán antes de fin de año.

El pago del aguinaldo es una de las fechas más esperadas de diciembre para jubilados y pensionados de ANSES.

La llegada de diciembre traerá un ingreso adicional para muchos jubilados y pensionados de ANSES . Además del cobro habitual, recibirán la segunda cuota del aguinaldo, un dinero extra cuyo valor dependerá del haber que perciba cada persona y de los aumentos aplicados durante el año.

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El calendario de pagos ya está definido , aunque las fechas no serán iguales para todos. También habrá diferencias entre quienes tienen derecho a recibir este adicional y aquellos que quedan excluidos.

El organismo previsional estableció que los pagos comenzarán el 9 de diciembre y finalizarán el 23 del mismo mes . El medio aguinaldo se depositará junto con los haberes correspondientes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el monto de cada prestación.

ANSES ya tiene definido el calendario de diciembre, con fechas de cobro según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

¿A qué grupos de beneficiarios les corresponde cobrar el medio aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario corresponde a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), independientemente de cuánto cobren. También lo reciben los titulares de pensiones por fallecimiento y retiros por invalidez, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que incluyen este pago.

En cambio, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las asignaciones familiares del SUAF no cobran aguinaldo por esas prestaciones.

El monto equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, sin incluir bonos extraordinarios. Para diciembre se prevé un aumento previsional del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre. Con esa actualización, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,22.

De confirmarse ese importe, los jubilados que perciben la mínima recibirían $226.898,11 de medio aguinaldo, lo que elevaría el ingreso bruto de diciembre a $680.694,33 entre ambos conceptos. Todavía resta confirmar si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumaría por separado para quienes cumplan los requisitos.

El medio aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre y se paga junto con la jubilación. MDZ

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Los jubilados y pensionados pueden revisar el detalle de sus pagos desde la página oficial del organismo, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones" y después la opción "Consultar recibos de haberes". Allí se puede acceder a la liquidación mensual y revisar los conceptos incluidos en el pago, como la jubilación, el aguinaldo, los descuentos y otros adicionales que correspondan.

La consulta también está disponible desde la aplicación Mi ANSES para celulares. En este caso, se debe entrar en "Jubilación" y seleccionar "Consultar tu recibo de haberes". Además, se pueden revisar los comprobantes de meses anteriores y solicitar el envío de una copia por correo electrónico.