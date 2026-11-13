El dólar encara el cierre de la semana corta con un leve repunte en el tramo mayorista

En paralelo, el BCRA concretó la mayor adquisición de divisas en casi un mes, aunque las reservas brutas retrocedieron por la caída del oro.

El dólar oficial mayorista cierra una semana breve, luego de varios días sin actividad por los feriados locales, a lo cual se le sumó el miércoles un volumen de operaciones acotado por el Día de los Veteranos en Estados Unidos .

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio abre en $1.545,50. De esta manera, el tipo de cambio se ubica a 27,34% del techo de la camba cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.968,1. A nivel semanal, el incremento es neutro, luego de que el tenúe descenso registrado a principios de la semana se viera compensado el jueves.

En tanto, dentro de los minoristas en el Banco Nación el dólar se vende a $1.570, mientras que aún no se conoce el promedio diario de esta jornada que realiza el BCRA.

En el mercado infromal, el dólar blue opera a $1.565. En cuanto a lo bursátil, los distintos tipos cotizaron dispares, con el MEP bajando a $1.573,95 y el CCL subiendo a $1.679,19.

En el mercado de futuros, ayer los contratos registraron bajas de hasta el 0,4% en los tramos correspondientes a 2026. Porfolio Personal Inversores (PPI) destacó que el interés abierto en futuros de dólar aumentó u$s90 millones , la mayor suba diaria desde el 3 de noviembre.

Las cotizaciones implícitas ubicaron al dólar mayorista en $1.563,50 para fines de noviembre y $1.593 para el cierre de diciembre.

El dólar oficial avanza en una semana marcada por feriados y compras del BCRA. Depositphotos

El BCRA realizó la mayor compra en casi un mes

El Banco Central (BCRA) realizó ayer su mayor compra de dólares en más de tres semanas, al adquirir u$s103 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la autoridad monetaria logró acelerar la acumulación de divisas pese a la recuperación del tipo de cambio mayorista.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder, afectadas principalmente por una fuerte caída en la cotización del oro.

Las adquisiciones representaron aproximadamente el 21% de los u$s493 millones negociados en el segmento de contado, una participación considerablemente superior al 7% de la jornada anterior, cuando el organismo había comprado u$s29 millones.

De esta manera, el BCRA llevó el saldo positivo de noviembre a u$s183 millones, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los u$s16.151 millones.