En medio de la interna libertaria, Javier Milei inaugurará una muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada

Será la primera vez que el Presidente participa de manera activa en la jornada. La exposición, “Belgrano, la revolución de las ideas”, pone el foco en la faceta intelectual del prócer y reúne documentos e imágenes inéditos.

En medio de la interna libertaria , el presidente Javier Milei inaugurará este sábado la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo de la Casa Rosada, ubicado en Paseo Colón al 100, como parte de una nueva edición de la Noche de los Museos . El acto está previsto para las 18 y será la primera vez desde que asumió que el mandatario participa de manera activa en esa jornada cultural. Hay expectativas por una nueva referencia a los sucesivos desmarques de Patricia Bullrich, jefe del bloque del Senado de La Libertad Avanza (LLA).

La exposición fue desarrollada por Diego Valenzuela , senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, quien será el encargado de presentarla. Reúne imágenes y documentos inéditos y recorre la faceta intelectual de Manuel Belgrano : sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar, incluido su paso por el Ejército del Norte.

Valenzuela la presentó en su cuenta de X como una muestra para descubrir “al Belgrano menos conocido: el intelectual, el economista” y el impulsor de grandes transformaciones, incluso antes de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia, según Infobae.

El Presidente ya se había referido a la figura de Belgrano en el Monumento Nacional a la Bandera, en 2024 y 2026, donde propuso su propia lectura del prócer. En ella, Milei sostuvo que Belgrano cuestionó el mercantilismo y defendió la competencia, la propiedad privada y las ideas de Adam Smith y los fisiócratas.

La actividad contará con la participación del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento en una recreación de la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, en 1873. Según la programación oficial, el museo abrirá sus puertas al público desde las 19.30 hasta las 2 de la madrugada, con entrada gratuita y cupos limitados por orden de llegada, de acuerdo con Canal26.

Luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 11 a 18. El espacio, que antes se denominaba Museo del Bicentenario, se suma así a la Noche de los Museos, que se celebra este sábado en la Ciudad de 19 a 2.

El Financial Times se hace eco de la interna libertaria con Patricia Bullrich

La disputa entre Javier Milei y Patricia Bullrich comenzó a trascender las fronteras argentinas y se instaló en la agenda de los medios internacionales. El diario británico Financial Times analizó las tensiones entre el Presidente y la senadora, una de las figuras de mayor peso electoral del oficialismo, y advirtió que las diferencias internas podrían poner a prueba la unidad de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El artículo presentó a Bullrich como "una legisladora veterana que aportó votantes centristas cruciales a Milei en 2023" y puso el acento en el distanciamiento que se profundizó durante los últimos meses.

Uno de los últimos episodios que refleja el enfriamiento en la relación se produjo el pasado jueves, cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado anunció que impulsaría una ley para revertir parcialmente los recortes propuestos por el Ejecutivo al financiamiento de las personas con discapacidad. La decisión se sumó a una serie de movimientos que alimentaron las versiones sobre una eventual candidatura presidencial de la legisladora.

"Y como sigo recalcando, el país que estamos construyendo es uno que incluye a todos los argentinos, sin dejar a nadie atrás", escribió Bullrich en la red social X.