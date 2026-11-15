León XIV recorre Cusco en el papamóvil ante miles de fieles y llevó un mensaje de reconciliación

En Perú, el Sumo Pontífice fue recibido por una multitud que se congregó en las calles para saludarlo. También participó de celebraciones religiosas y convocó a promover el diálogo, el respeto por los demás y la convivencia social.

El papa León XIV llegó este domingo a Cusco, Perú, donde fue recibido por una multitud de fieles que se acercaron a las calles para acompañar su recorrido en el papamóvil.

León XIV llegó este domingo a Cusco, Perú , en el quinto día de su visita apostólica al país, y recorrió las calles de la ciudad a bordo del papamóvil ante miles de fieles que se acercaron para recibirlo. La jornada estuvo marcada por una multitudinaria convocatoria, actividades religiosas y un mensaje del pontífice sobre la importancia de superar las divisiones y construir una sociedad basada en la convivencia y la paz .

El Papa arribó procedente de Chiclayo y fue recibido en el aeropuerto por niños vestidos con trajes tradicionales y autoridades locales. Entre los presentes estuvo el alcalde de Cusco, Luis Beltrán Pantoja, quien le entregó un "Niño Manuelito" , una representación tradicional del Niño Jesús característica de la región.

Desde allí, la comitiva se trasladó por distintos sectores de la ciudad. Miles de personas ocuparon las calles, balcones y terrazas para saludarlo, mientras agitaban banderas y globos amarillos y blancos, los colores del Vaticano. El recorrido incluyó las avenidas Velasco Astete y Libertadores, además de un paso por la Plaza de Armas.

"¡León! ¡León! ¡Te queremos papa León!", fueron algunos de los cánticos que acompañaron su paso por la antigua capital del Imperio inca. La expectativa también se reflejó en la cantidad de personas que llegaron desde distintos puntos del país para participar de las actividades.

Uno de los encuentros centrales tuvo lugar en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman , ubicado a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. Según las previsiones de las autoridades, el predio tenía capacidad para recibir a unas 85.000 personas, mientras que otras 35.000 podían concentrarse en la Plaza Mayor .

León XIV se encuentra en Perú, donde continúa su gira apostólica por Sudamérica, luego de sus visitas a Uruguay y Argentina.

Durante su encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular, León XIV pronunció un mensaje sobre las dificultades que atraviesan las sociedades actuales. El pontífice hizo referencia a una época "marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia".

También destacó el valor de las celebraciones religiosas como espacios capaces de acercar a personas y comunidades. "Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente. Una peregrinación puede reunir a familias enteras. Una celebración puede congregar a una comunidad", expresó.

La agenda religiosa incluyó un homenaje a dos importantes figuras de devoción de la región. Por un lado, la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén, y por otro, el Señor de los Temblores, considerado el patrono de Cusco. Durante la ceremonia en Saqsaywaman, el Papa entregó una Rosa de Oro a la imagen de la Virgen, un reconocimiento pontificio de especial relevancia. Además, estaba prevista la entrega de un sudario al Cristo de los Temblores durante el rezo del Ángelus frente a la Catedral.

La agenda de León XIV en Perú continúa en la Amazonía

Después de las actividades en Cusco, el itinerario del pontífice contempla un viaje hacia Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali. Allí tiene previsto reunirse con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos originarios en el Malecón Puerto Callao.

Más tarde, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y, por la noche, regresará a Lima para continuar con las últimas actividades de su visita apostólica.

La estadía en Perú es el tramo final de la gira de León XIV por Sudamérica, que anteriormente incluyó Uruguay y Argentina. El lunes 16 de noviembre, el Papa encabezará una misa de despedida en Lima y luego emprenderá el regreso a Roma.