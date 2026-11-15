En la recta final, Diputados y Senado buscan sesionar esta semana con proyectos clave

Diputados buscará sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Malvinas, además de dictaminar el Presupuesto 2027. En medio de la interna libertaria, el Senado abrirá el recinto para avanzar, a días de la visita del Papa, con Discapacidad. Además, la Cámara alta retoma el debate de la reforma política.

En 15 días culmina el período de sesiones ordinarias y se vienen jornadas de mucha actividad en el Congreso. Diputados apunta a sesionar este miércoles para sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Malvinas , así como también a dictaminar el Presupuesto 2027 . En tanto, en medio de la interna Patricia Bullrich versus Karina Milei, el Senado abrirá el recinto para avanzar con la ley de Discapacidad , a días de la visita del Papa. Además, la Cámara alta retoma el debate en comisión de la reforma política , con la eliminación de las PASO como eje central.

El 30 de noviembre vence el período de sesiones ordinarias y, por la cantidad de proyectos que se acumulan, se da por descontado que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias, para dejar sancionadas todas las leyes antes de fin de año. El desafío es grande. Entre otros motivos porque los gobernadores aliados a la Casa Rosada hacen valer cada vez más sus votos en el Congreso.

Como sea, el último jueves, los jefes de bloque aliados a la Casa Rosada se reunieron con su par libertario, Gabriel Bornoroni para definir los pasos a seguir en la Cámara baja . En concreto, se acordó abrir el recinto el miércoles 18 a fin de sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por Milei.

Este texto ya había sido votado en Diputados pero, luego de sufrir cambios en el Senado, volvió a la Cámara de origen para su sanción definitiva. Finalmente, el oficialismo y sus aliados aceptaron los cambios introducidos en el Senado en torno al mecanismo de selección del directorio del organismo, por lo que se avanzará con esa versión.

Otro tema de peso previsto para la sesión del miércoles es el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional , que sufrió varias modificaciones en comisión. Se trata de la iniciativa impulsada por el asesor Santiago Caputo, que establece mayores sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Si bien el proyecto fue dictaminado a finales de octubre, todavía no está definido el texto final. El despacho podría seguir sufriendo modificaciones, por pedido de los aliados pero también de los diputados que dependen de Bullrich, a cambio de garantizarse sus votos en el recinto.

La gran duda es qué ocurrirá con el capítulo 7 que, entre otros ítems, prohíbe que personas jurídicas extranjeras o ciudadanos extranjeros sin residencia permanente financien o intervengan en campañas electorales argentinas. Al mismo tiempo, ese capítulo establece multas económicas si el Consejo de Seguridad Nacional determina que informes o actividades financiadas desde el exterior intervienen en el escenario electoral. Por ser temas electorales, este capítulo requiere una mayoría especial de 129. Su continuidad está en dudas ya que algunas fuerzas provinciales están en contra de acompañarlo tal cual quedó redactado.

Por otra parte, se prevé que la comisión de Presupuesto que conduce “Bertie” Benegas Lynch se reúna el día previo a la sesión –el martes– para dictaminar el Presupuesto 2027 y dejarlo listo para llevarlo al recinto. De ser así, el oficialismo apunta a sesionar el 25 para darle media sanción y girarlo al Senado.

Senado: la interna libertaria atraviesa la semana

La interna libertaria atravesará la semana en el Senado. Por un lado, por presiones por parte de la Casa Rosada, el martes por la tarde la comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá para debatir la reforma política. En el entorno de Karina Milei apuntan contra la exministra de Seguridad, a quien acusan de no juntar los votos para suprimir las PASO. Desconfían de la porteña y de sus intenciones de disputarle la presidencia a Milei en las elecciones del año que viene.

En cambio, en el entorno de Bullrich insisten con que el encargado de juntar los votos es Diego Santilli, jefe de Gabinete, ya que es quien negocia con los gobernadores y es precisamente de ellos de quién depende que el texto reúna los votos en el recinto. ¿Qué piden los mandatarios provinciales? Que se oficialice el acuerdo electoral con el partido violeta antes de aprobar la ley. En concreto: que Karina Milei les especifiquen cuántos casilleros les darán en las listas y qué lugares de las listas. El panorama está complicado pero “el Colo” asegura tener los votos.

Patricia Bullrich en modo papal

Además, se prevé que este jueves la Cámara alta avance con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, que volvió al Senado luego de que Diputados restableciera la ley de Tierras, junto con el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) que el gobierno local acordó sancionar en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Patricia Bullrich, en tono papal.

Y a esto se le podría sumar otro tema que Bullrich utilizó para desmarcarse, una vez más, de Milei. Mientras el jefe de Estado se mostró en contra de la emergencia en Discapacidad –la cual vetó, intentó derogar e incumplió- la libertaria destacó que esta semana “la propuesta superadora” aprobada en Diputados está lista para ser llevada el recinto del Senado. Y lo hizo con un tono muy a contramano del de Milei y en sintonía con el papa León XIV, que puso el foco en el colectivo de discapacidad, con la visita al Cottolengo Don Orione incluida.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Dicho esto, remató: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.