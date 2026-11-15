Cómo estará el clima en Buenos Aires este domingo y qué se espera para el resto de la semana + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió los detalles de las condiciones previstas para hoy, con registros térmicos de entre 18°C y 25°C.

¿Llegan las lluvias al AMBA? Qué anticipa el pronóstico para este domingo.

Este domingo tendrá condiciones estables en la Ciudad sin lluvias previstas y con una temperatura máxima que rondará los 25°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el panorama podría cambiar a partir del martes, cuando se esperan algunas precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la semana.

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Para las primeras horas del día se anticipa una temperatura mínima de 18°C, con bastante humedad y viento leve del sector sur. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán sin cambios importantes.

Durante la tarde, se llegará a los 25°C y el viento rotará hacia el este, con velocidades moderadas. Hacia la noche tampoco se esperan precipitaciones, por lo que el cierre del domingo tendrá condiciones similares a las del resto de la jornada.

El clima en Buenos Aires: qué temperatura hará este domingo y cómo estará el tiempo en los próximos días. Qué pasará con el clima en Buenos Aires durante la semana El pronóstico para los próximos días anticipa un escenario más variable, con temperaturas que se mantendrán relativamente templadas y la posibilidad de lluvias en distintos momentos.

Para el lunes se espera una jornada con cielo cubierto, una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 28°C. El cambio más importante llegaría el martes, cuando podrían registrarse lluvias débiles, con marcas térmicas de entre 20°C y 26°C.

Las precipitaciones continuarían en el pronóstico para el miércoles, día en el que se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Para el jueves también se anuncian lluvias de baja intensidad, mientras que las temperaturas oscilarían entre los 17°C y los 26°C. El viernes podría mantenerse la inestabilidad, con nuevas precipitaciones débiles y un descenso de la temperatura mínima hasta los 16°C. La máxima se ubicaría alrededor de los 26°C. Después de un domingo sin lluvias y con temperaturas agradables, el AMBA podría atravesar varios días con mayor presencia de nubosidad y algunas precipitaciones.