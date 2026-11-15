Wall Street pone a prueba el boom de la IA: qué revelan los balances de la industria tras la victoria demócrata

La nueva configuración política de Estados Unidos y las perspectivas de tasas elevadas reavivan las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones tecnológicas. Los resultados de cinco compañías clave permiten evaluar la solidez de sus modelos de negocio y detectar oportunidades y riesgos en el mercado.

La expansión de los centros de datos y la fabricación de semiconductores enfrentan un escenario de mayor incertidumbre política y financiera en Estados Unidos.

La industria de la inteligencia artificial enfrenta un nuevo desafío en Wall Street . Tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos , aumentaron las expectativas de mayores restricciones al desarrollo de centros de datos , mientras las tasas de interés elevadas y las crecientes necesidades de inversión mantienen las dudas sobre la rentabilidad futura del sector.

En ese contexto, los últimos balances de empresas tecnológicas pertenecientes a distintas partes de la cadena de la industria confirmaron que la demanda continúa creciendo con fuerza, aunque también evidenciaron diferencias importantes entre las empresas que se benefician de su expansión.

Los resultados presentados esta semana por CoreWeave, Nebius, Cisco, Applied Materials y Cerebras permiten observar cómo evoluciona el negocio en distintos segmentos de la industria. Desde los proveedores de equipamiento para fabricar semiconductores y conectar servidores hasta los desarrolladores de procesadores y operadores de centros de datos, las compañías mostraron fuertes aumentos de ingresos , pero resultados dispares en términos de ganancias, márgenes y necesidades de financiamiento.

Estas diferencias cobran especial importancia para los inversores, que comienzan a evaluar con mayor exigencia qué empresas podrán seguir transformando el aumento de la demanda en rentabilidad sostenible y cuáles enfrentan mayores riesgos financieros . La evolución de las tasas de interés, las valuaciones y la competencia tecnológica internacional también condiciona las perspectivas de las acciones vinculadas con la IA.

La victoria demócrata abre un nuevo frente de incertidumbre para los centros de datos

La victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos agregó un nuevo factor de incertidumbre para la expansión de la inteligencia artificial. El debate regulatorio se concentra especialmente en los centros de datos, cuyo elevado consumo de electricidad y agua genera cuestionamientos sobre los costos que deben afrontar las comunidades.

Las posibles nuevas exigencias sobre permisos, suministro energético y uso de recursos podrían encarecer los proyectos, retrasar su puesta en funcionamiento y modificar las perspectivas de rentabilidad de la industria.

Para Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, el resultado electoral modificó las expectativas regulatorias, especialmente sobre la infraestructura física. El ejecutivo explicó a Ámbito que los centros de datos se convirtieron en un tema de campaña asociado al costo de vida y destacó la importancia de los gobiernos estatales y los reguladores locales, cuyas decisiones pueden condicionar nuevas inversiones incluso si Donald Trump bloquea iniciativas federales. Entre las propuestas en discusión mencionó mayores obligaciones de informar sobre el consumo de recursos y obtener el respaldo de las comunidades.

En ese contexto, Colombo considera que "lo más probable no es una prohibición general, sino un aumento del costo y de los plazos" para desarrollar infraestructura. Este escenario podría afectar especialmente a las compañías que todavía necesitan construir instalaciones, conectarlas a las redes eléctricas y conseguir financiamiento. En cambio, aquellas que ya disponen de capacidad operativa podrían beneficiarse de una expansión más lenta de la oferta. "Si se frena la oferta nueva, la capacidad existente vale más", señaló.

A las posibles restricciones regulatorias se suma el elevado costo del financiamiento, especialmente para las compañías que necesitan invertir miles de millones de dólares en nuevos centros de datos. Sergio González, Head de la Oficina de Inversiones de Cohen, advirtió que las tasas reales elevadas afectan especialmente a las empresas que dependen del crédito para expandirse, al aumentar el costo de sus inversiones y exigir una mayor rentabilidad para justificarlas.

El escenario se complica por los altos precios de la energía, que incrementan los costos operativos y mantienen las presiones inflacionarias. Según González, esta combinación limita el margen de maniobra de la Reserva Federal para reducir las tasas y aumenta el riesgo de una desaceleración económica, precisamente cuando las empresas tecnológicas necesitan sostener fuertes desembolsos de capital.

En consecuencia, el crecimiento de la demanda de inteligencia artificial no garantiza que todas las compañías obtengan los mismos beneficios. Las mayores exigencias regulatorias y financieras podrían favorecer a quienes ya cuentan con infraestructura operativa y mayor capacidad de autofinanciamiento, mientras dificultan la expansión de los operadores más endeudados. Estas diferencias son fundamentales para interpretar los últimos balances y evaluar dónde se concentra la rentabilidad de la industria.





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Los balances de la IA revelan diferencias de rentabilidad entre los distintos negocios

Los balances de esta semana muestran que la demanda de inteligencia artificial sigue creciendo, aunque ese impulso se traduce en resultados muy distintos según el negocio. En este contexto, CoreWeave, que vende capacidad de procesamiento, aumentó sus ingresos un 168% interanual, hasta los u$s3.661 millones, pero registró una pérdida neta de u$s709 millones, en parte por sus elevados costos financieros. En el mismo segmento, Nebius facturó u$s980,8 millones y también terminó con pérdidas. Para ambas, sostener el crecimiento exige grandes inversiones en infraestructura antes de alcanzar una generación de caja sostenida.

El contraste aparece entre los proveedores de equipamiento, que reciben parte de esas inversiones sin afrontar directamente los costos de construir y operar los centros de datos. Cisco facturó u$s18.500 millones y elevó sus proyecciones para el negocio de redes destinadas a IA, mientras Applied Materials, fabricante de maquinaria para semiconductores, ingresó u$s10.409 millones y obtuvo un margen operativo del 35,1%. Sin embargo, sus perspectivas también dependen de que los clientes mantengan el ritmo de inversión.

Aun así, vender tecnología no garantiza una rentabilidad elevada. Cerebras, dedicada al desarrollo de procesadores y servicios de IA, aumentó sus ventas a u$s210,8 millones, pero continuó operando con pérdidas. Su balance refleja las dificultades de ganar escala y alcanzar la rentabilidad frente a competidores consolidados, incluso en un mercado de fuerte crecimiento.

Ante estas diferencias, Colombo sostiene que la demanda de inteligencia artificial está demostrada, pero que el desafío consiste en transformarla en capacidad operativa y ganancias sostenibles. La magnitud de las inversiones refuerza esa preocupación.

Según Cohen, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Oracle destinaron conjuntamente u$s192.400 millones a inversiones de capital durante el segundo trimestre, prácticamente la totalidad de los u$s192.600 millones que generaron en flujo de caja operativo. Además, su deuda financiera aumentó de u$s312.000 millones a u$s486.000 millones en apenas seis meses.

Aunque estas compañías mantienen balances sólidos y no enfrentan problemas de solvencia, González advierte que el creciente esfuerzo financiero está modificando los criterios de evaluación de Wall Street. La cuestión "ya no es quién invierte más en inteligencia artificial, sino quién obtiene retorno sobre esa inversión". En ese contexto, las diferencias entre los proveedores que obtienen beneficios de la venta de tecnología y los operadores que deben comprometer grandes cantidades de capital para ampliar su infraestructura adquieren mayor relevancia para los inversores.

Wall Street reevalúa los riesgos y oportunidades de inversión en inteligencia artificial

Los últimos balances reflejan un mercado cada vez más selectivo, en el que el crecimiento de la inteligencia artificial sigue ofreciendo oportunidades, pero ya no alcanza para justificar cualquier valuación. Según Colombo, Wall Street "empieza a discriminar por el balance, por el poder de precio y por el acceso a la energía que tiene cada compañía".

En ese contexto, considera mejor posicionadas a las empresas con capacidad de financiar sus inversiones mediante recursos propios y tecnologías difíciles de sustituir, frente a aquellas que dependen de un endeudamiento creciente para expandirse.

Sin embargo, la solidez de los negocios no garantiza un buen desempeño bursátil. González advierte que las tasas reales elevadas limitan los múltiplos que los inversores están dispuestos a pagar por las ganancias futuras, incluso cuando estas continúan creciendo. Por ese motivo, desde Cohen mantienen una menor exposición a acciones y privilegian alternativas de renta fija, especialmente bonos corporativos de alto rendimiento y deuda soberana emergente, con rendimientos cercanos al 8% y una selección cuidadosa de emisores. También favorecen instrumentos de corto plazo y bonos ajustados por inflación, ante el riesgo de que los elevados precios de la energía prolonguen las presiones inflacionarias.

A estos factores se suma la incertidumbre política tras la victoria demócrata y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Mientras los operadores de centros de datos enfrentan mayores riesgos financieros y regulatorios, los proveedores de semiconductores y equipamiento dependen de que sus clientes mantengan el ritmo de inversión. Una eventual desaceleración de nuevos proyectos podría trasladarse al resto de la cadena, aunque también favorecería a las empresas con capacidad de procesamiento ya instalada.

De cara a 2027, la evolución de las tasas, los costos energéticos y las inversiones en infraestructura será determinante para las valuaciones tecnológicas. El próximo balance de Nvidia, envuelta en la crisis por la salida de su CEO, Jensen Huang, aportará nuevas referencias sobre la demanda de procesadores avanzados y las perspectivas del sector.

Mientras tanto, Colombo advierte que, ante la volatilidad actual, el tamaño de las posiciones y el horizonte de inversión importan más que intentar anticipar el piso que podrían tener las cotizaciones.