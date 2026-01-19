La Argentina recibe respaldo financiero por u$s400 millones para programa de energía sostenible

El Gobierno oficializó este lunes la aprobación de un contrato de préstamo por hasta u$s400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a financiar un programa que, entre sus objetivos principales, apunta a fortalecer la sostenibilidad del sector energético, mejorar la focalización de subsidios y promover el uso eficiente de recursos energéticos, según la normativa publicada en el Boletín Oficial.
La medida quedó establecida en el Decreto 23/2026, que avala el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto entre la República Argentina y la entidad financiera multilateral. El financiamiento se canalizará a través del “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”, con cuatro ejes centrales: el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector, la mejora de la focalización de subsidios, la promoción de la eficiencia energética y la ejecución de otros gastos vinculados.
Según se detalla en la normativa, la ejecución del programa y la administración de los recursos serán responsabilidad del Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía. También intervendrá, con funciones de gestión fiduciaria, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó el impacto del financiamiento en la balanza de pagos y concluyó que la operación tendría un efecto limitado y compatible con la dinámica prevista de las transacciones externas. Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía no formuló objeciones al endeudamiento propuesto, en función de que el costo financiero del préstamo sería menor al que podría obtenerse en el mercado.
El decreto también faculta al ministro de Economía —o a funcionarios que éste designe— a suscribir el contrato y cualquier otra documentación complementaria, así como a acordar eventuales modificaciones al texto original siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto, destino o monto de los fondos.
Con esta decisión, el Ejecutivo apuesta a reforzar las políticas públicas energéticas en un contexto de transición del esquema de subsidios y busca avanzar en la eficiencia del uso de los recursos con apoyo financiero internacional.
