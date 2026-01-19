Escala la tensión entre EEUU y Europa: caen las bolsas, suben el oro y la plata y baja el petróleo

Las bolsas europeas caen ante el aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, mientras los metales preciosos marcan récords y el petróleo y el dólar operan en baja.

Con Wall Street cerrado por la festividad de Martin Luther King Jr. Day , las acciones europeas operan en baja este lunes 19 de enero, con caídas de hasta 1,6% , en un contexto de mayor tensión comercial y geopolítica.

En ese contexto, el Euro Stoxx 50 caía 1,5%, seguido por la bolsa de París (-1,7%) y el mercado de Milán , que retroceden hasta 1,2% , por el incremento de la aversión al riesgo.

La cautela de los inversores se intensificó luego de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de avanzar en la adquisición de Groenlandia , una declaración que volvió a encender alertas en los mercados internacionales.

Trump dijo durante el fin de semana que impondría un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero sobre bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia y Gran Bretaña , aumentando al 25% en junio si no se llega a un acuerdo que permita a EEUU obtener el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.

Informes de medios sugieren que la Unión Europea podría revivir un paquete de aranceles de €93 mil millones sobre bienes estadounidenses como represalia , una medida que podría intensificar significativamente las tensiones entre ambas partes y aumentar la posibilidad de una disputa comercial transatlántica más amplia.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Crece la aversión al riesgo en los mercados tras amenazas de Trump a la UE Depositphotos

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei cayó un 0,7% este lunes por la toma de ganancias de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,3%; El índice de referencia de la Bolsa de Shangái subió un 0,29 %; y el Hang Seng, a falta del cierre cayó 1,06%.

Tras las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Europa en caso de que la Unión Europea se oponga a un eventual intento de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, los países afectados comenzaron a reaccionar. Desde la UE se evalúa invalidar el acuerdo comercial alcanzado con Washington en julio pasado y también se advierte sobre la posible activación del mecanismo anticoerción, una herramienta diseñada para responder a presiones económicas de terceros países.

Los metales renuevan máximos históricos

En este contexto de creciente tensión geopolítica, los metales preciosos vuelven a consolidarse como activos de refugio. Tanto el oro como la plata alcanzaron máximos históricos. En ese contexto, este lunes, el oro al contado sube 1,6% u$s4.669,57.

El petróleo Brent, referencia en Europa, opera casi estable hasta u$s64,11 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ubica en u$s59,34.

El dólar estadounidense también retrocede este lunes, con una baja de 0,2% hasta 99.050.