Con Wall Street cerrado por la festividad de Martin Luther King Jr. Day, las acciones europeas operan en baja este lunes 19 de enero, con caídas de hasta 1,6%, en un contexto de mayor tensión comercial y geopolítica.
Escala la tensión entre EEUU y Europa: caen las bolsas, suben el oro y la plata y baja el petróleo
Las bolsas europeas caen ante el aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, mientras los metales preciosos marcan récords y el petróleo y el dólar operan en baja.
-
Milei aterrizó en Paraguay y participa de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE
-
TikTok endurecerá los controles de edad en Europa ante la presión de los reguladores
En ese contexto, el Euro Stoxx 50 caía 1,5%, seguido por la bolsa de París (-1,7%) y el mercado de Milán, que retroceden hasta 1,2%, por el incremento de la aversión al riesgo.
La cautela de los inversores se intensificó luego de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de avanzar en la adquisición de Groenlandia, una declaración que volvió a encender alertas en los mercados internacionales.
Trump dijo durante el fin de semana que impondría un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero sobre bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia y Gran Bretaña, aumentando al 25% en junio si no se llega a un acuerdo que permita a EEUU obtener el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.
Informes de medios sugieren que la Unión Europea podría revivir un paquete de aranceles de €93 mil millones sobre bienes estadounidenses como represalia, una medida que podría intensificar significativamente las tensiones entre ambas partes y aumentar la posibilidad de una disputa comercial transatlántica más amplia.
En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei cayó un 0,7% este lunes por la toma de ganancias de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,3%; El índice de referencia de la Bolsa de Shangái subió un 0,29 %; y el Hang Seng, a falta del cierre cayó 1,06%.
Tras las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Europa en caso de que la Unión Europea se oponga a un eventual intento de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, los países afectados comenzaron a reaccionar. Desde la UE se evalúa invalidar el acuerdo comercial alcanzado con Washington en julio pasado y también se advierte sobre la posible activación del mecanismo anticoerción, una herramienta diseñada para responder a presiones económicas de terceros países.
Los metales renuevan máximos históricos
En este contexto de creciente tensión geopolítica, los metales preciosos vuelven a consolidarse como activos de refugio. Tanto el oro como la plata alcanzaron máximos históricos. En ese contexto, este lunes, el oro al contado sube 1,6% u$s4.669,57.
El petróleo Brent, referencia en Europa, opera casi estable hasta u$s64,11 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ubica en u$s59,34.
El dólar estadounidense también retrocede este lunes, con una baja de 0,2% hasta 99.050.
Dejá tu comentario