SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
2 de febrero 2026 - 07:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de febrero

Cómo operan el dólar y los mercados este lunes.

Cómo operan el dólar y los mercados este lunes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Arranca un nuevo mes con un dólar que en enero cerró en $1.465, lo que implicó una baja del 1,3%. En tanto, el blue finalizó el período en $1.450, con un retroceso más marcado del 4,7%. El tipo de cambio mayorista terminó en $1.447, con una caída del 0,9%, mientras que el MEP y el CCL registraron pérdidas de hasta 1,4%.

Este comportamiento del dólar le otorgó mayor holgura al programa cambiario oficial, ya que la banda de flotación se amplió un 2,4% durante el mes, en línea con la inflación de noviembre. De este modo, el límite superior del esquema se elevó hasta los $1.563,51. En febrero, el ajuste del techo será del 2,8%, reflejando la inflación de diciembre, por lo que a lo largo del mes el máximo de la banda ascenderá progresivamente hasta los $1.607,28.

Con este escenario, los inversores que permanecieron dolarizados perdieron frente a prácticamente todas las alternativas de inversión, incluso frente a las acciones.

En este contexto, los mercados inician un nuevo mes con la atención puesta tanto en Estados Unidos como en el plano local, donde la evolución de las tasas de interés continúa siendo el principal foco de análisis y seguimiento por parte del mercado.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.465,01 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias