Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de febrero

Arranca un nuevo mes con un dólar que en enero cerró en $1.465, lo que implicó una baja del 1,3%. En tanto, el blue finalizó el período en $1.450, con un retroceso más marcado del 4,7%. El tipo de cambio mayorista terminó en $1.447, con una caída del 0,9%, mientras que el MEP y el CCL registraron pérdidas de hasta 1,4%.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero
El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.465,01 para la venta.
