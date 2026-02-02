SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de febrero 2026 - 08:07

El agro aceleró la liquidación de dólares en enero: ingresó más de u$s1.850 millones, 82% por encima de diciembre

La liquidación de divisas del complejo agroindustrial creció con fuerza en enero, impulsada por mayores embarques de trigo, cebada y maíz, en un contexto en el que el sector sigue siendo clave para el ingreso de dólares, aunque con una estructura exportadora aún condicionada por los precios internacionales.

Los agroexportadores señalaron un estancamiento en el crecimiento exportador. 

Según detallaron, el desempeño del mes estuvo impulsado por un mayor volumen de embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados del complejo sojero.

Desde el sector explicaron que el ingreso mensual de divisas —luego convertido en pesos— es clave para sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación está directamente vinculada a la adquisición de esos granos, que posteriormente se exportan tanto en estado natural como tras un proceso de transformación industrial.

En ese sentido, aclararon que gran parte de las divisas ingresa al país con antelación a la exportación efectiva: en promedio, unos 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días para aceites y harinas proteicas. Esa dinámica varía según el momento de la campaña y el tipo de producto, por lo que —remarcaron— no existen atrasos en la liquidación.

CIARA-CEC también advirtieron que las comparaciones intermensuales o interanuales suelen resultar poco precisas, ya que la liquidación de divisas está fuertemente condicionada por el ciclo comercial de los granos y por múltiples factores externos. Entre ellos, mencionaron las fluctuaciones de precios internacionales, cambios en la oferta, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, feriados, conflictos gremiales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y paraarancelarias, y exigencias sanitarias o de calidad impuestas por los países compradores.

Dolares campo soja agrodolares.jpg
Aclararon que gran parte de las divisas ingresa al país con antelación a la exportación efectiva

Cuánto representó el complejo oleaginoso-cerealero

De acuerdo con datos del INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, explicó el 47% del total de las exportaciones argentinas en 2025. La harina de soja continúa siendo el principal producto exportado por el país, seguida por el aceite de soja y el maíz.

No obstante, desde el sector señalaron que la Argentina sigue mostrando un estancamiento tanto en términos de producción como de crecimiento exportador, lo que la mantiene fuertemente dependiente de las variaciones de los precios internacionales para modificar su estructura de ventas al exterior.

