Desde transporte hasta alquileres y prepagas: cuáles son los aumentos confirmados para febrero 2026

Las alzas llegan a la espera del dato oficial de enero. Uno a uno, qué pasará con cada servicio en el segundo mes de 2026.

En febrero , se aplicará una serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzarán al transporte público, las prepagas y los alquileres , entre otros sectores. Estas actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, rondará entre 2,3% y 2,6% en enero, es decir, una leve desaceleración en comparación al 2,8% registrado en diciembre.

El transporte público registrará aumentos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires en el segundo mes de 2026. En la Ciudad de Buenos Aires , el boleto de colectivos se incrementará 2,8% . Así, los valores quedarán de la siguiente manera:

En la provincia de Buenos Aires , los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1° de febrero:

En el caso de los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires , los valores a partir de febrero serán:

En CABA también subirá la tarifa del subte . Desde enero, el pasaje pasará de $1.259 a $1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $467,60 .

Alquileres: aumentos de hasta 34,6% según el tipo de contrato

Los aumentos de febrero también impactarán en los alquileres. En ese sentido, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Alquileres Calculadora Propiedades Pexels

A continuación, los valores de referencia que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

Alquiler inicial: $400.000.

Ajuste anual: 34,6%.

Nuevo valor: $538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $500.000.

Ajuste trimestral (6,08%): $530.400.

Ajuste cuatrimestral (8,22%): $541.100.

Ajuste semestral (12,81%): $564.050.

Prepagas: las cuotas suben hasta 2,8%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

prepagas salud Depositphotos

Cable y telefonía: los servicios subirán hasta 3,5%

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

telefono celular smartphones roming Depositphotos

Gas y luz: debuta el nuevo registro de subsidios

A partir de febrero, entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas. De esa manera, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo —incrementa el uso de calefones—. El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000. En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000.