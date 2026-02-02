Charlas de quincho: Mardel sin colas, Hollywood en el Este, el Clío en marcha, penas en Madrid y Maquiavelo furioso

La temporada en la Feliz no remonta ni con la visita de Milei. Malestar castrense por la no-visita a la fragata Libertad. Daffoe en Punta, donde la tensión cambiaria y el viaje a China de Orsi protagonizaron corrillos. Feria de turismo en Madrid con protagonismo diplomático. Arranca la campaña bonaerense y nacional de Kicillof. Diálogo picante del Presidente con el autor de "El Príncipe".

Comienza febrero y reabre el Congreso. Empieza la hora de la verdad para la reforma laboral y otros proyectos que el ejecutivo pidió tratar en extraordinarias .

Verano de baja ocupación en Mar del Plata, que no repunta ni con la visita de Milei (que no incluyó la fragata Libertad, para malestar castrense). Luces amarillas de hoteleros para febrero. Punta del Este con actores de Hollywood, tensión cambiaria y discusiones de los empresarios sobre el affaire Milei-Rocca . La política bonaerense se mueve y el Clío de Kicillof vuelve a ponerse en marcha. Madrid, con corrillos turísticos y diplomáticos.

En Casa Rosada, mientras el peso de los llamados “gordos” atraviesa una etapa de franca dieta, en el Salón Martín Fierro apareció en los últimos días un símbolo inesperado de bienestar interno: una mini heladera color rosa destinada exclusivamente a guardar gaseosas. No documentos, no estrategia, no café para madrugadas largas. Gaseosas. La revolución, pero hidratada.

La base de operaciones que responde a Santiago Caputo sigue funcionando, aunque lejos del clima de omnipotencia de otros tiempos. Menos ruido, menos músculo y más detalles domésticos. La heladera no reemplaza el poder, pero lo decora. En política, cuando el margen de maniobra se achica, la estética suele crecer.

El dato circuló rápido por los pasillos, no por su impacto estratégico sino por lo que insinúa: reacomodamiento, repliegue y pequeñas concesiones al confort interno. Los tiempos cambian, las influencias rotan, pero alguien siempre se asegura de que la bebida esté fría.

Mar del Plata sin colas y sin fragata

Mar del Plata recibió a Javier Milei como recibe todo últimamente: sin colas, sin apuro y con mesas libres. El Presidente hizo su recorrido clásico de postal libertaria. Pasó por Lucciano’s, donde no probó ni una cucharada de helado pero –según decían en el local- sí se llevó alfajores y chocolate. Después, noche de teatro con Fátima Florez y cierre en la Derecha Fest, el combo justo para mantener contento al núcleo duro.

El dato frío lo dice todo. En los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas la ocupación ronda el 60%, aceptable para enero, pero lejos del lleno histórico. En los 4 y 5 estrellas el panorama es más flaco: entre 30 y 35%. En el Hermitage, donde se alojó Milei, la ocupación estuvo apenas en el 30%. Traducción libre: había habitaciones, había mesas y había entradas. Mar del Plata sin stress, una rareza antropológica.

Asoman en La Feliz las última carta para mejorar la ocupación en los hoteles de mejor categoría: el fin de semana de carnaval y el encuentro internacional de Harley-Davidson que se llevará a cabo desde el 5 de febrero por cuatro días y que promete reunir a los amantes de esas motos americanas de todo el mundo, con actividades ya previstas en restaurantes, hoteles y balnearios.

En los restaurantes, escena repetida: se podía cenar en cualquier lado sin hacer fila ni pactar turnos imposibles. Los teatros, al 60%, también reflejaron temporada moderada. Entre lo más visto, La cena de los tontos y Fátima Universal lideran la taquilla, confirmando que el humor sigue siendo más convocante que cualquier discurso económico. Para los premios Estrellas de Mar, que se entregarán el 9 de febrero, la obra de la exnovia del Presidente viene segunda en las preferencias de los críticos, detrás de "La cena de los tontos", que protagoniza el también imitador Martín Bossi. "La de Florencia Peña es un musical, y no le va muy bien", dicen quienes afinan el evento que se llevará a cabo en el Provincial, en el Salón de Las Américas.

Milei Fátima (2) Milei, rockstar en Mar del Plata, junto con Fátima.

El costado pintoresco lo aportó –además del propio Presidente- Lilia Lemoine. La diputada y maquilladora personal de Milei apareció en La Feliz vestida de militar, y se la pudo ver sacando carteles en contra del jefe de Estado. Interna performática, versión playa. Mientras tanto, el Presidente cumplía agenda, saludaba, sonreía y se iba con bolsas de chocolates bajo el brazo. Mar del Plata, otra vez, como escenario perfecto para una postal donde todo pasa… pero nada desborda.

Entre lo no dicho del paso de Milei por Mar del Plata asoma una molestia militar por no haber hecho una visita, breve al menos, por la fragata Libertad, que partió el viernes desde la base naval de esa ciudad, tras haber permanecido 15 días lapso en el que fue visitada por 50 mil personas (entre quienes no se incluye el Presidente). "Era un gesto", decían castrenses, quienes, se sabe, se siente mejor representados por Victoria Villarruel. En especial esperaban una recorrida por el buque porque hay nuevas autoridades en las fuerzas tras la designación de Presti en Defensa. La partida del buque insignia tuvo en la primera línea al comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante José Alberto Garro Marti; el titular del Comando del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, comodoro de marina Fernando Pérez Kühn; el comandante de la Fragata Libertad, capitán de navío Jorge Cáceres, y su antecesor, Roberto Gestoso.

Los pocos personajes de la política que quedan en La Feliz pasaron por el recital de Babasónicos en el balneario Mute, organizado por el Banco Provincia. Y, los más veteranos, por el Hermitage, donde cantó Jairo y se lo vio también a Ubaldo Fillol, el exarquero de la Selección. Al tiempo, se realizaba un clásico marplatense: la carrera de mozos y camareras que organiza UTHGRA, el gremio de Luis Barrionuevo.

Mientras tanto, en Pinamar, son otros los referentes políticos que dan vueltas por la Costa y buscan darse un baño en el agua salada. En el exclusivo balneario Casa Mar se vio a Sergio Massa con su esposa, Malena Galmarini. También pasearon por allí el senador Gerardo Zamora y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Del lado empresario y del entretenimiento, Daniel Vila suele aparecer en el lugar con su pareja, Pamela David, sin privilegios especiales; el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici pasó con su grupo antes de un amistoso y nombres del mundo del espectáculo como Sofía Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Nico Occhiato, Trinche Dardik y el DJ Bizarrap también eligieron el parador para relajarse lejos de las cámaras. Casa Mar no se proclamó jamás un lugar político, pero con su mixtura de ocio y figuras públicas terminó ocupando un espacio en la sociabilidad veraniega que antes tenían otros lugares de la Costa.

Madrid: lamento de operadores turísticos

Las vicisitudes del turismo llegaron también a Madrid, donde se llevó a cabo a FITUR, una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Y es que en el sector no toleran el relato libertario de vender una temporada récord cuando los hoteleros pasan penurias. En rigor, la manía por invertir o tergiversar datos es una constante de La Libertad Avanza, solo que en este caso la mentira es estacional.

Stand Argentina Fitur 2026.JPG 1.JPG

En el stand que Argentina presentó en la feria de la capital española varios fueron los comentarios acerca de quienes acompañaron a Daniel Scioli en los distintos momentos y sorprendió la presencia de la exsecretaria de Turismo de la Nación , Yanina Martínez, y varias personas que pertenecieron a gestiones anteriores. Por su parte, la diputada nacional Ana Ianni (Santa Cruz) estuvo también acompañando a las autoridades de El Calafate.

Récord de reuniones, más conectividad aérea, negocios concretados y una Argentina cada vez más elegida en el mundo.



FITUR confirmó algo clave: la transformación de la Argentina de @JMilei logró que seamos un destino cada vez más elegido a nivel global. pic.twitter.com/j7klA9pzv1 — Daniel Scioli (@danielscioli) January 23, 2026

En distintas conversaciones algunos representantes de los destinos nacionales manifestaron su descontento con las cifras de ocupación que maneja el secretario de Turismo, ya que sienten que no refleja la realidad del sector. Un patagónico explicó que haber tenido un 70% de ocupación fue bueno pero en término de comparación interanual no es suficiente porque tienen meses de mucha baja. "Hay una baja superior al 30% respecto a los años anteriores", se quejaba un hotelero, quien agregaba que no se compensan las pérdidas en el año, ya que "la temporada baja volvió a ser baja".

Fue muy comentado entre operadores turísticos de Argentina el rol que desempeñó el embajador en España Wenceslao Bunge ya que se realizaron las presentaciones para inversores turísticos en la residencia de la Embajada y también se puso al hombro actividades con líneas aéreas.

En la jornada para inversores, Bunge realizó la apertura con un comentario que llamó la atención sobre lo “costoso que es el mantenimiento del edificio de la embajada“. Un asistente percibió que el dato tirado al azar y sin contexto podría indicar que la motosierra llegó a España. Otro tertuliano recordó que, para poder asumir como embajador, el exCEO de Credit Suisse tuvo que renunciar a la nacionalidad española a la que había accedido en 2023.

Y, al hablar de la diplomacia, llamó la atención la seguidillas de reuniones del senador Jorge Capitanich. El exgobernador de Chaco mantuvo encuentros con los embajadores de Noruega, Francia y Colombia. Las reuniones que se suman a las ya realizadas con los representantes de Brasil y de Polonia. Con el noruego Halvor Sætre se habló del tratado entre el EFTA (Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega) y el Mercosur. Pero, lo más novedoso fue la propuesta de crear un instrumento financiero digital, un token, destinado a la protección ambiental en el Impenetrable chaqueño. ¿Una especie de canciller del peronismo?

WhatsApp Image 2026-01-29 at 7.00.37 AM Capitanich con el noruego Halvor Sætre.

Punta: Dafoe, tensión cambiaria y viaje a China

Sin lugar a dudas la estrella del verano esteño fue la visita del actor estadounidense Willem Dafoe que eclipsó a las celebridades habituales de la fauna de Punta del Este. Acompañando del director argentino Gastón Solnicki participaron del tradicional Festival de Cine de José Ignacio con su film “The Souffleur”, ya premiado y con algunas chances en los Oscar, dicen los entendidos.

Además de degustar la cocina del argentino Fernando Trocca no se perdió de ir al clásico Marismo de Federico Desseno, ambos discípulos del gran Francisco Mallmann. La comidilla del barrio cruzaba todas las generaciones porque algunos lo reconocían por su participación en la saga de Spiderman y los más veteranos por Pelotón, lo que habla de la versatilidad de este actor, entre otras cualidades.

Pero más allá de las celebrities, parte del empresariado sigue en las playas del Este. Hay quienes dicen Uruguay se "argentinizó". No solo por la mayor cantidad de turistas para aprovechar el dólar barato (los precios son similares a los de Buenos Aires, lo que habla en rigor de lo caro que está la capital argentina), sino porque las tensiones cambiarias se trasladaron del otro lado del charco.

El gobierno de Yamandú Orsi parece haber salvado una situación bastante crítica por la caída del dólar, que se revirtió con una serie de anuncios y medidas que incluyeron la baja anticipada de la tasa de referencia a mínimos de cuatro años y la compra de dólar futuro. La baja de un punto porcentual de la tasa (hasta 6,5%) sorprendió a algunos analistas y empresarios, que miran muy de cerca toda la dinámica financiera y cambiaria.

De hecho, la preocupación del sector privado se hizo sentir también en el LATU, en la primera reunión de la directiva de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), donde había varios indicios de que más de un empresario debió interrumpir su descanso. Tez bronceada, pelo más largo (el que podía), camisas de lino y hasta alguna bermuda... síntomas visibles de que muchos debieron adelantar su retorno de las vacaciones. De todas formas, había buen humor. Y la preocupación principal era obvia: ¿Qué pasa con el dólar? Las medidas del gobierno fueron bien recibidas, pero la gente del software sigue preocupada por la pérdida de competitividad, incertidumbre en el real estate, alivio en el agro.

Pero más allá de que el tipo de cambio es urgente, hay otros asuntos que generan preocupación y dudas entre privados. El viaje del presidente Orsi a China con una delegación récord entre empresarios y académicos cae justo en el momento en que Estados Unidos hace su mayor despliegue de injerencia geopolítica en décadas. Y si bien del asunto se habla poco, preocupa. “¿De qué lado estamos?”, preguntó un empresario en tono de broma, pero muy en serio.

“El viaje a China es fundamental para cualquier presidente, pero cae en un momento bastante complicado", dijo un empresario vinculado a empresas logísticas globales con experiencia en diplomacia. En tanto, una asesora sumó a la cuestión la firma del acuerdo con la Unión Europea. “Europa todavía no nos ofrece suficiente consistencia y tenemos que lidiar con la polarización entre China, principal socio comercial cuando hablamos de bienes, y Estados Unidos, que en servicios es clave”, advirtió. De todos modos, ensayó cuál debería ser el tono del Ejecutivo: "No es fácil mantener neutralidad y equidistancia, pero hay que intentarlo".

Por otra parte, los argentinos siguen de cerca las peleas de Milei con el empresariado local. Creen que la pelea con Paolo Rocca tiene menos de política de Estado que de recelos personales del Presidente. Así se comentó en otro de los restaurantes top de Punta, en una mesa de hombres de negocios. "O sea, no va contra Eurnekián, que es su amigo. Va contra Rocca", decía un conocedor del círculo rojo. Los empresarios siguen desconfiando del libertario, a quien no ven como propio, a pesar de que avalan el rumbo económico del libertario. "¿Vuelve al ruedo Macri? ¿Algún empresario que se lance y que nos represente?", fue la pregunta que giró en la mesa.

¿El Clío calienta motores?

El verano bonaerense no solo deja fotos de gestión, conferencias y recorridas por la costa. La temporada de calor extremo también empezó a activar el radar del 2027. Esta semana, la proyección del gobernador Axel Kicillof como candidato presidencial del peronismo comenzó a sonar con más fuerza.

Hubo paso oficial por Salto, con inauguraciones en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y avances sobre la ruta provincial 31. Después, reuniones políticas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde se acordó jugar fuerte en la interna del Partido Justicialista y presentar listas en todos los distritos. Todo, bajo la consigna de ordenar el frente bonaerense mientras se discute algo más grande.

El capítulo más explícito llegó en San Pedro, durante una nueva conferencia de verano del gobernador provincial, tras la recorrida por las obras de 55 viviendas. Allí, el intendente local, Cecilio Salazar, dejó de lado los eufemismos y agitó sin vueltas la idea de una candidatura nacional. En su discurso, habló de un gobernador con llegada popular: dijo que “los chicos lo aman” y lo ubicó directamente como “nuestro futuro candidato a presidente”. No fue una frase aislada: la enmarcó en los encuentros recientes del MDF en la Segunda sección y en la necesidad de fortalecer el espacio para fortalecer el gobierno provincial.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 7.37.59 AM

Pero el momento más comentado fue el cierre, cuando el intendente lanzó: “Carli Bianco está preparando el Clío. Vamos a recorrer el país”, dijo, en referencia al auto con el que Kicillof y jefe de Gabinete bonaerense hicieron la campaña electoral para la gobernación. El mensaje fue claro: con la Provincia no alcanza y con el peronismo solo tampoco.

El telón de fondo no es menor. Esta misma semana, el Movimiento Derecho al Futuro multiplicó encuentros seccionales con intendentes, legisladores, concejales y militantes para ordenar la renovación de autoridades del PJ bonaerense, discutir gestión y empezar a delinear el armado político rumbo a 2027. En las últimas horas, Máximo Kirchner dejó trascender que está dispuesto a que Kicillof encabece el partido si eso implica evitar una interna. "Lo más lógico es que el presidente del partido sea el gobernador", deslizaron en el Instituto Patria. La jugada tiene como subtexto desactivar la candidatura de la vice provincial Verónica Magario, fogoneada desde La Plata. Magario genera recelos en el campamento kirchnerista.

Por ahora, nadie habla de lanzamientos formales. Pero en el peronismo bonaerense ya hay algo que quedó claro: el Clío está en el patio de la Gobernación, con el motor en marcha y las rutas empiezan a mirarse con otros ojos. Y cuando en la política se empieza a hablar de viajes largos, suele ser porque el destino ya está bastante pensado.

Diálogo de Milei con otro difunto (no Conan)

Milei: Lo dije en Davos y lo sostengo acá: Maquiavelo está muerto. El manual del poder viejo, la rosca, el cinismo. Todo eso se terminó. Ahora hay ideas y libertad.

Maquiavelo: ¿Muerto? Scusame, Javier… si esto es estar muerto, el mundo sigue bastante parecido a Firenze.

Milei: ¿Y vos quién sos?

Maquiavelo: Nicolás. Maquiavelo. El difunto.

Milei: Mirá qué casualidad. Justo aparecés cuando digo que no servís más.

Maquiavelo: Sucede siempre così. Cuando un príncipe dice “yo no soy maquiavélico”, es cuando más trabajo tengo.

Milei: Yo no hago política tradicional. No negocio principios.

Maquiavelo: Nessuno negocia principios, Javier. Se negocian tiempos, aliados, silencios. Los principios quedan para los libros… como los míos.

Milei: Yo vine a romper el sistema.

Maquiavelo: Tutti vienen a romper el sistema. Después descubren que el sistema también rompe, y bastante fuerte.

Milei: Yo no divido, ordeno. Hay ideas correctas e ideas equivocadas.

Maquiavelo: Ah, la división moral. En mi época era guelfos y gibelinos. Ahora es casta y pueblo. Cambia el nombre, non la logica.

Milei: Yo no hago populismo.

Maquiavelo: No. Hacés épica, enemigo claro, sacrificio presente y promesa futura. Es populismo sin llamarlo populismo. Molto elegante.

Milei: Yo creo en la libertad individual.

Maquiavelo: Y yo creía en la estabilidad del principado. Cada uno tiene su religión. Lo importante es que el pueblo crea que vos creés davvero.

Milei: Entonces, según vos, ¿soy maquiavélico?

Maquiavelo: No, Javier. Sos más peligroso. Creés que sos distinto.

Milei: Igual, el futuro no te necesita.

Maquiavelo: Il futuro siempre dice eso. Después me cita sin decir mi nombre.

Milei: Maquiavelo está muerto.

Maquiavelo: Eso dicen todos los príncipes… hasta que gobiernan.