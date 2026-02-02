SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de febrero 2026 - 15:48

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy.

Cotización del dólar hoy.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cerró a $1.471,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, lunes 2 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.485,81, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.365,22, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias