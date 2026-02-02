Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.673,43 para la compra y a $1.760,13 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.754,75 para la compra y a $1.885,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.283,24.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.444,50.

El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 2 de febrero

El dólar CCL cotiza a $1.505,62 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de febrero

El dólar MEP cotiza a $1.461,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,80, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s83.491, según Binance.