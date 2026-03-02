Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de marzo

Live Blog Post

Javier Milei aseguró que bajó la tasa de desempleo: cuál es la realidad detrás de los números

El presidente Javier Milei, durante un acalorado discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, se enfrentó varias veces con la oposición. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando respondió a la acusación de que su gestión había aumentado el desempleo.

Interrumpió su discurso y afirmó: “La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”.

