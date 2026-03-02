Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de marzo

El dólar oficial encara una semana de tendencia incierta luego del rebote de los últimos días y en un contexto de fuerte tensión en los mercados globales ante el estallido de la guerra en Medio Oriente con el ataque de Estados Unido e Israel a Irán. Tanto el tipo de cambio como las acciones y bonos soberanos argentinos se debatirán este lunes entre el impacto del conflicto bélico y la lectura de la city sobre el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Javier Milei aseguró que bajó la tasa de desempleo: cuál es la realidad detrás de los números
El presidente Javier Milei, durante un acalorado discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, se enfrentó varias veces con la oposición. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando respondió a la acusación de que su gestión había aumentado el desempleo.
Interrumpió su discurso y afirmó: “La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”.
