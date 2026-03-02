SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
2 de marzo 2026 - 09:38

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial encara una semana de tendencia incierta luego del rebote de los últimos días y en un contexto de fuerte tensión en los mercados globales ante el estallido de la guerra en Medio Oriente con el ataque de Estados Unido e Israel a Irán. Tanto el tipo de cambio como las acciones y bonos soberanos argentinos se debatirán este lunes entre el impacto del conflicto bélico y la lectura de la city sobre el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En el mundo, el precio del petróleo se dispara y las principales bolsas del mundo operan en rojo. Además, los inversores se vuelcan hacia activos de refugio como el oro.

Live Blog Post

Javier Milei aseguró que bajó la tasa de desempleo: cuál es la realidad detrás de los números

El presidente Javier Milei, durante un acalorado discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, se enfrentó varias veces con la oposición. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando respondió a la acusación de que su gestión había aumentado el desempleo.

Interrumpió su discurso y afirmó: “La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin vuelve a los u$s66.000 por un alto volumen de liquidaciones en el fin de semana

bitcoin cripto

Bitcoin se recupera del ataque en conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel contra el régimen de Irán. La principal criptodivisa se acomoda en u$s66.252,89, tras caer a u$s64.000 en el fin de semana.

El resto del mercado opera de forma similar, con ligeras caídas. Ethereum (ETH) cae 1,7% hasta u$s1.951,01, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: BNB retrocede solo 0,5% y Ripple (XRP) baja 1,7%, mientras que Solana (Sol) anota caídas por 1,5%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Empresarios valoran la agenda reformista de Javier Milei pero esperan leer la letra chica

Tanto la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), a través de un comunicado, como Santiago Mignone, presidente de IDEA, fueron dos de los sectores que agrupa empresarios que se expresaron tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias que encabezó el presidente Javier Milei. Si bien respaldaron la búsqueda de continuidad del equilibrio fiscal y la agenda reformista velaron porque se minimice "las consecuencias adversas en materia de actividad y empleo".

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su conformidad con el discurso del Presidente y sostuvo que "el ordenamiento fiscal y monetario logrado en los últimos años debe ser complementado con reformas estructurales, que favorezcan el desarrollo de las empresas y la generación de puestos de trabajo de calidad". Destacaron como importante la reforma laboral junto con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Se dispara el petróleo, salta el oro y caen las bolsas: el primer efecto de la guerra en Medio Oriente

Los futuros de los principales índices de Wall Street operan con importantes bajas en las operaciones de premarket de este lunes, mientras el precio del petróleo se dispara como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Mientras tanto, el conflicto bélico impulsa los precios del petróleo, que se disparan más de 7%, y genera una huida más amplia del riesgo hacia activos refugio, especialmente el oro. Las acciones en Asia también caen, lastradas por la incertidumbre sobre el efecto de los avances en inteligencia artificial en el sector tecnológico.

Leé la nota completa

Live Blog Post

¿Se avecina una crisis financiera como la de 2008 por culpa de la IA?

Geopolítica Inversiones Inteligencia Artificial

Por José Siaba Serrate

Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, encendió la alarma el lunes. “Veo a un par de personas haciendo tonterías para generar ingresos netos por intereses”, dijo. Y reconoció un paralelismo actual con la antesala a la Gran Crisis Financiera de 2008. “Desafortunadamente, vimos esto en 2005, 2006 y 2007. Es prácticamente lo mismo: la marea creciente impulsó a todos (a cometer tonterías), todos ganaban muchísimo dinero”.

También el lunes, una firma de investigación, Citrini Research publicó un documento inquietante. Lo llamó La Gran Crisis Global de la Inteligencia de 2028. Planteó allí un escenario hipotético. Aclaró que no es una predicción. Un escenario catástrofe, por cierto, causado por el auge incesante de la inteligencia artificial (IA). El punto de partida es octubre 2026 con el índice S&P 500 merodeando 8 mil puntos (en la actualidad pugna por alcanzar los 7 mil desde fines de octubre, sin conseguirlo todavía). El desenlace, fechado en junio de 2028, culmina en un mercado bear brutal con una caída de 38% del S&P 500 y una tasa de desempleo de 10% (más del doble del 4,3% actual).

Leé la nota completa

Live Blog Post

Los ejes económicos del discurso: apertura comercial, cruce con empresarios y reforma tributaria

Por Solange Rial

El presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional un discurso atípico: cortó innumerables veces para responder a la oposición. Sin embargo y más allá de que las formas opacaron al contenido, en materia económica dejó entrever cómo seguirá su gestión. A la aprobada reforma laboral, buscará que se le sume la modificación del sistema tributario y aduanero. Para el Presidente la apertura comercial será clave y, en ese marco, dejó sendos cruces con los empresarios.

"Hoy estamos en las puertas de un gran resurgimiento económico", dijo Milei y anticipó que la segunda parte de su mandato seguirá "defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación". La primera, especificó, permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende la tasa en dólares; mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en pesos baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes: Código Penal, cambios impositivos y electorales

El presidente Javier Milei destacó en sesiones ordinarias del Congreso que su gestión presentará "un paquete de 10 proyectos" durante nueve meses de forma ininterrumpida para tratar "reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".

Durante su discurso en el recinto, Milei anunció la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta". En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias