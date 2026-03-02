Guerra en Medio Oriente: Irán atacó una refinería en Arabia Saudita y escala la tensión energética en el Golfo

Un dron impactó en la refinería de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo. El ataque ocurre en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel y profundiza la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo.

La escalada militar en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que Irán atacara con un dron una refinería petrolera en Arabia Saudita , uno de los principales productores de crudo del mundo. El impacto se registró en la instalación de Ras Tanura , operada por la petrolera estatal Saudi Aramco, y obligó al cierre temporal de la planta tras provocarse un incendio.

El episodio se produce en el marco del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos y Israel, luego de una ofensiva militar conjunta que interrumpió las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La tensión ya comenzó a tener impacto en el mercado energético global, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las rutas petroleras del Golfo Pérsico.

Las autoridades iraníes descartaron volver a la mesa de diálogo con Washington tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirmó que su país no retomará las conversaciones con la administración del presidente Donald Trump.

“No negociaremos con Estados Unidos” , sostuvo el funcionario, quien ha ganado mayor peso en la estructura de defensa del país tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei en un ataque conjunto de Washington y Tel Aviv.

Larijani también rechazó versiones difundidas en medios estadounidenses que señalaban que Teherán había solicitado reanudar las conversaciones nucleares a través de una mediación de Omán.

Según el funcionario iraní, las fuerzas armadas del país están respondiendo a los ataques contra sus posiciones y aseguró que Irán “no inició esta guerra”.

Un ataque a una de las mayores refinerías del mundo

La ofensiva iraní incluyó un ataque con dron contra la refinería de Ras Tanura, ubicada cerca de la ciudad de Dammam, en Arabia Saudita. Se trata de una de las instalaciones petroleras más grandes del planeta y un nodo clave para la exportación de crudo del Golfo.

Tras el impacto, Saudi Aramco decidió cerrar la refinería de forma preventiva. El incendio generado por el ataque fue descrito por fuentes de la industria como “aislado y bajo control”.

El ataque elevó la tensión con los países del Golfo y reavivó los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético global.

Nuevos incidentes militares en el Golfo

La situación se agravó con otros incidentes registrados en la región. El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que varios aviones militares estadounidenses se estrellaron en su territorio tras ser atacados por Irán.

Testigos citados por la agencia AFP señalaron además que una columna de humo se elevaba desde la embajada de Estados Unidos en Kuwait.

Durante la jornada también se registraron explosiones en Abu Dhabi y en Doha, lo que refuerza el temor a una ampliación del conflicto en toda la región del Golfo.

Ataques y víctimas en territorio iraní

En paralelo, los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní continuaron durante las últimas horas.

Según reportes de medios locales, ataques aéreos impactaron en barrios densamente poblados de Teherán. Entre los objetivos alcanzados se encuentra el hospital Gandhi, en el norte de la capital, que debió ser evacuado.

Al menos veinte personas murieron en un ataque que impactó en una plaza central de la ciudad, de acuerdo con la emisora semioficial Fars.

Otros bombardeos se registraron en las ciudades de Sanandaj y Kermanshah, donde edificios residenciales resultaron dañados y se reportaron al menos diez víctimas fatales.

Desde el inicio de la ofensiva militar el pasado sábado, cerca de 300 civiles han muerto en Irán, según reportes de la Media Luna Roja iraní. El organismo informó además que al menos 131 ciudades del país fueron atacadas.

Países del Golfo condenan los ataques

Ante la escalada del conflicto, Estados Unidos emitió un comunicado conjunto con varios países del Golfo.

El documento fue firmado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania, Kuwait y Qatar.

En el texto, los gobiernos condenaron los “ataques indiscriminados e imprudentes con misiles y drones” contra territorios soberanos de la región y advirtieron que se reservan el derecho a la legítima defensa.

Impacto en transporte y comercio regional

La guerra también comenzó a afectar el transporte aéreo y el comercio en Medio Oriente.

Gran parte del tráfico aéreo fue interrumpido en la región, especialmente en los países del Golfo, mientras las autoridades evalúan riesgos de seguridad.

En paralelo, Turquía anunció que permitirá el ingreso a su territorio de ciudadanos de terceros países que quedaron atrapados en Irán.

El gobierno turco informó además que se suspendieron los cruces diarios de ciudadanos iraníes hacia su territorio, en una medida que fue coordinada con las autoridades de Teherán.