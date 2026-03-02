SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de marzo 2026 - 08:18

Bitcoin vuelve a los u$s66.000 por un alto volumen de liquidaciones en el fin de semana

La principal criptomoneda aguarda por el futuro del conflicto en Medio Oriente, mientras aprovecha la volatilidad del mercado.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

Kaboompics.com

El resto del mercado opera de forma similar, con ligeras caídas. Ethereum (ETH) cae 1,7% hasta u$s1.951,01, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: BNB retrocede solo 0,5% y Ripple (XRP) baja 1,7%, mientras que Solana (Sol) anota caídas por 1,5%.

Bitcoin aprovecha liquidaciones para recuperarse del ataque a Irán

Bitcoin recuperó lo perdido en el fin de semana gracias a la volatilidad, que eliminó a aproximadamente 157.000 operadores apalancados. De esa forma, provocó liquidaciones por unos u$s657 millones en posiciones largas y cortas.

El precio de la principal criptodivisa se había desplomado luego del ataque coordinado entre EEUU e Israel sobre Irán, el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. En esa línea, Bitcoin actuó como activo de riesgo, y la incertidumbre amplió la cautela en el mercado.

En febrero, Bitcoin sufrió pérdidas del 25,73% a nivel mensual, condicionado por la incertidumbre geopolítica que se acrecentó en última instancia por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, los mercados se muestran cautelosos ante el potencial impacto de la inteligencia artificial (IA) en la economía.

