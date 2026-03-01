Nahuel Gallo fue excarcelado en Venezuela y ya vuela hacia Argentina

Horas atrás, detenidos de El Rodeo I aseguraron que había sido liberado, aunque no existía información oficial. Finalmente, su esposa confirmó la noticia en X.

El gendarme Nahuel Gallo fue excarcelado este domingo tras más de 448 días detenido en Venezuela . La información fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales, luego de que surigieran rumores de su liberación.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas ", escribió María Alexandra Gómez.

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asosiación del Fútbol Argentino ( AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario". El operativo se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.

La comitiva fue integrada por el Prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la Asosiación, Fernando Islas Casares.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", señaló la Casa Madre del fútbol argentino.

Tras el anucnio de la AFA, funcionarios del Gobierno nacional se hicieron eco de la noticia, sin alusión alguna al ente rector del fútbol argentino. El canciller, Pablo Quirno, agradeció "el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal", mientras que la senadora Patricia Bullrich aseguró: "Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas".

NAHUEL GALLO ESTÁ VOLVIENDO A CASA!!!!



Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas.



El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia.

Las versiones de la liberación de Nahuel Gallo previo a la confirmación oficial

Horas antes de que se confirmara la noticia, se conocieron videos en los que familiares de presos detenidos en El Rodeo I hablaban con los internos a los gritos desde una colina cercana al penal. En esas grabaciones, primero respondían que el gendarme iba a ser liberado y, en un video posterior, aseguraban que la excarcelación ya se había concretado. “El argentino fue liberado”, gritaban, generando aplausos entre los familiares presentes.

Nahuel Gallo liberacion el rodeo Una de las conversaciones que mantuvieron detenidos del El Rodeo I con familiares que estaban en una colina aledaña.

Según constataron diversos medios, el sábado entró a la prisión una camioneta negra que sería de los Estados Unidos, y esos movimientos generaron expectativa entre los internos, lo que alimentó las versiones de que Gallo habría salido del penal cerca de las 21 (hora venezolana).

Esta situación coincide con instancias previas en las que la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, y la activista venezolana Elisa Trotta estuvieron en la embajada de los Estados Unidos con Peter Lamelas, quien prometió seguir comprometido con el caso, aunque tampoco hubo confirmación oficial de avances sobre la liberación.

Nahuel Gallo liberacion 2 Los presos aseguraron que Nahuel Gallo fue liberado junto a otros dos colombianos.

En las últimas horas también se canceló un viaje del hermano menor de Nahuel, Kevin Gallo, a Venezuela. El joven había planeado ir por su cuenta con una misión paralela de canales opositores al gobierno, cuya identidad se preserva por razones de seguridad, pero ese viaje fue abortado en el último momento.

Este domingo por la tarde, María Alexandra Gómez había posteado en su cuenta de X que no tenía información sobre el paradero de su pareja, “pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”.

A su vez, algunos medios indicaban que Nahuel habría sido trasladado a la Dirección General de Inteligencia Militar, y la versión que apuntaba a su liberación especulaba con que ahí se lo estaba preparando para una entrega.

Nahuel Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024

Nahuel Gallo se encontraba detenido ilegalmente desde diciembre de 2024 y esperaba su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía, que hasta este momento solo se aplicaba a los venezolanos.

Este caso marcó un antes y un después en la ya tensa relación entre la administración de Javier Milei y la de su par venezolano Maduro. Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y de la mano derecha mandatario, Diosdado Cabello.

A su vez, tanto la familia del gendarme como el gobierno nacional denunciaron que Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su familia. Según autoridades venezolanas, quedó imputado bajo los cargos de presunta "vinculación a acciones terroristas" y “espionaje”.