El presidente Javier Milei abre el período de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Desde el Congreso, se espera que detalle los avances de su programa de reformas estructurales, haga un balance de sus primeros meses de gobierno y anuncie nuevas medidas orientadas a la desregulación, el ajuste fiscal y la transformación del Estado.
1 de marzo 2026 - 20:53
EN DIRECTO: El discurso de Javier Milei en la Asamblea legislativa
La apertura genera expectativa tanto en el oficialismo como en la oposición, en un contexto de intensos debates sobre el rumbo económico y social del país.
