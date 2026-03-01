A cuánto cotiza el dólar en la previa de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 + Seguir en









El único mercado cambiario que permanece abierto es el dólar cripto durante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias.

El dólar cripto el único que opera durante la apertura de las sesiones legislativas. Pixabay

Javier Milei inaugura este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias; el tercero desde que asumió como presidente. Desde la city se espera que haya mención a las variables económicas más importantes como el dólar, las tasas y la inflación, en momentos donde también se monitorea la actividad. En ese marco, el único mercado cambiario que permanece abierto es el dólar cripto, que en promedio se ubica en $1.491,91.

Javier Milei llega a esta apertura de sesiones, con una fuerte baja en el tipo de cambio oficial que se desarrollo a lo largo del verano por un exceso de la oferta que llegó de la mano de la liquidación del agro y de las colocaciones de deuda subsoberana y privada. Además, el Banco Central, aprovechó esta situación para adquirir nada menos que u$s2.700 millones en los primeros meses del año.

Si bien se esperaba que esta situación impacte en el riesgo país, este aún se ubica por encima de los 500 puntos básicos pero por debajo de los 600. En cuanto a las tasas de interés, una reciente liberación de liquidez permitió cierta compresión en las tasas pero aún operan con gran volatilidad. Quizás el punto más débil, en este momento, es la inflación que desde hace 5 meses no para de acelerar: el último dato fue de enero y llegó a 2,9%.

Dólar: cómo operan las distintas cotizaciones El dólar oficial cerró un mes completamente atípico para la dinámica cambiaria de los últimos años: cayó 3,5% en febrero. Esto implica que registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio ya que para encontrar un descenso de tal magnitud hay que remontarse a junio del 2019.

El dólar mayorista de esta forma, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397. En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes en $1.420 mientras que el promedio de entidades bancarias del BCRA, lo estableció en $1.426,454.