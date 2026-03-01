SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de marzo 2026 - 21:58

Javier Milei aseguró que bajó la tasa de desempleo: cuál es la realidad detrás de los números

En la Apertura de Sesiones, Milei, enfrentado a la oposición, habló sobre las cifras de desempleo.

Javier Milei contesta con fervor a la oposición durante su discurso en el Congreso.

Mariano Fuchila

Interrumpió su discurso y afirmó: “La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”.

Sin embargo, cuando se conoció el dato, la consultora Equilibra remarcó que "en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual, el empleo aumentó 1,8% pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad".

Por su parte, LCG agregó que "la participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal".

"Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento", profundizaron.

En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Si se lo extrapola a toda la población, serían aproximadamente 3,1 millones los desocupados en Argentina.

