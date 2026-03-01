Javier Milei aseguró que bajó la tasa de desempleo: cuál es la realidad detrás de los números + Seguir en









En la Apertura de Sesiones, Milei, enfrentado a la oposición, habló sobre las cifras de desempleo.

Javier Milei contesta con fervor a la oposición durante su discurso en el Congreso. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei, durante un acalorado discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, se enfrentó varias veces con la oposición. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando respondió a la acusación de que su gestión había aumentado el desempleo.

Interrumpió su discurso y afirmó: “La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”.

Desempleo: cuáles son los últimos datos oficiales La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

Sin embargo, cuando se conoció el dato, la consultora Equilibra remarcó que "en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual, el empleo aumentó 1,8% pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad".

Por su parte, LCG agregó que "la participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal".

"Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento", profundizaron. En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Si se lo extrapola a toda la población, serían aproximadamente 3,1 millones los desocupados en Argentina.

