Insólito: el empujón de Victoria Villarruel a Karina Milei en el Congreso

Un gesto captado por las cámaras durante el ingreso al Congreso sumó un nuevo capítulo a la interna oficialista en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias

La llegada del presidente Javier Milei al Congreso para inaugurar el período de sesiones ordinarias estuvo atravesada por un episodio que rápidamente se volvió tema de conversación política: un empujón de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Karina Milei en pleno ingreso al Palacio Legislativo.

El momento ocurrió cuando la comitiva presidencial avanzaba hacia el interior del edificio. En medio del protocolo y el movimiento de funcionarios y legisladores, las imágenes mostraron un breve contacto físico entre la titular del Senado y la secretaria general de la Presidencia, que fue interpretado como un empujón.

El gesto, aunque breve, no pasó inadvertido y se viralizó en redes sociales, donde distintos sectores lo leyeron como una nueva señal de la tensión interna que atraviesa al oficialismo. La relación entre Villarruel y el entorno más cercano al Presidente viene marcada por diferencias políticas y cortocircuitos que se profundizaron en las últimas semanas.

El cruce corporal entre ambas dirigentes volvió a poner el foco en la dinámica interna del poder y en la convivencia dentro del espacio gobernante.

En un contexto de alta exposición institucional, cada gesto adquiere dimensión política. El episodio en las escalinatas del Congreso se sumó así a una jornada cargada de simbolismo, en la que la centralidad del discurso presidencial quedó, al menos por unos minutos, desplazada por la escena previa.

Así fue el tenso reencuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reencontraron este domingo en el Congreso, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias, en medio de la interna que mantiene hace ya un tiempo.

La transmisión oficial captó el momento exacto en el que el mandatario y la titular del Senado se encontraron. Las cámaras enfocaron a ambos cuando ya se encontraban dentro del Palacio Legislativo, cumpliendo con el protocolo previsto para la ceremonia.

En las imágenes difundidas se los vio caminar juntos por los pasillos del Congreso, con Karina Milei unos pasos detrás, antes de ingresar al recinto. La escena fue breve y no incluyó declaraciones públicas entre ambos.

El reencuentro se dio en un contexto de versiones cruzadas y especulaciones sobre el vínculo político entre el Presidente y su Vicepresidenta, que en los últimos meses evidenció señales de distanciamiento.