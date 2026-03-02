Se dispara el petróleo, salta el oro y caen las bolsas: el primer efecto de la guerra en Medio Oriente

Se hunden las acciones en el premarket de Wall Street. El crudo ya roza los u$s80 por barril. Los inversores vuelan hacia activos de refugio.

Los futuros de los principales índices de Wall Street operan con importantes bajas en las operaciones de premarket de este lunes, al igual que las acciones europeas y de la mayoría de los mercados asiáticos , mientras que el precio del petróleo y otras commodities se disparan como consecuencia de la guerra en Medio Oriente .

El sábado, EEUU e Israel anunciaron ataques conjuntos en sitios de todo Irán , que resultaron en la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el Líder Supremo , el ayatolá Ali Khamenei .

El presidente estadounidense, Donald Trump , instó a la oposición iraní a derrocar el sistema de gobierno, aunque muchos altos funcionarios estadounidenses siguen siendo escépticos de que un cambio de régimen sea inminente, según Reuters.

La incertidumbre se centra en cuánto tiempo planea Washington permanecer involucrado en el conflicto . Trump dijo al New York Times que el asalto podría sostenerse durante "cuatro a cinco semanas". También se negó a proporcionar detalles específicos sobre cómo prevé que ocurra una transición en Irán, diciendo que tiene "tres muy buenas opciones" pero evitó revelarlas.

Los ataques provocaron acciones de represalia de Teherán en ubicaciones alrededor de Medio Oriente , con naciones productoras de energía del Golfo entre los objetivos. Tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos, según informes de medios que citan al Comando Central de EEUU , mientras que Trump ha advertido de potencialmente más bajas estadounidenses.

En una señal de que el conflicto se está ampliando fuera de Irán, Israel atacó objetivos de Hezbollah respaldados por Teherán en Líbano. El Wall Street Journal informó que al menos un avión estadounidense ha sido derribado en Kuwait.

Lunes rojo en los mercados

Antes de la apertura formal de la rueda bursátil en Nueva York, los futuros del S&P 500 pierden 1,08%, los del índice industrial Dow Jones caen 1,12% y el ponderador tecnológico Nasdaq retrocede 1,46% ante los temores desatados luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores respuestas de Irán sobre distintos países de la región aliados a EEUU.

En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 2%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés acompaña con un retroceso 1,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción al humor bajista a nivel global fue la bolsa de Shanghái, que aumentó 0,47%.

mercados wall street bolsas eeuu Los futuros de Wall Street adelantan una jornada volatil este lunes. Reuters

Los precios del petróleo se disparan

Los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, reflejando preocupaciones de que Irán pueda moverse para cerrar el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial a través de la cual fluye aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y el gas natural licuado mundial.

Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de u$s79 el barril. El WTI de EEUU, en tanto, supera los u$s72.

Reuters informó que aunque el Estrecho de Ormuz aún no ha sido bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados.

Un aumento sustancial en los precios del petróleo podría poner en peligro la economía global, ejerciendo una presión renovada al alza sobre la inflación que puede pesar sobre la demanda de consumidores ya conscientes de los costos. Si el conflicto se prolonga durante un período prolongado, los precios del combustible, electricidad y más podrían subir.

"Cuán sostenidos sean los aumentos depende de cuánto persistan los ataques", dijeron analistas de ING en una nota a clientes. "Si bien todavía es muy temprano y la situación se está desarrollando a un ritmo rápido, no parece que esta acción militar será rápida y de corta duración", como los ataques anteriores de EEUU e Israel contra Irán el año pasado, agregaron.

Un alza brusca y prolongada de los precios del petróleo perjudicaría gravemente a las economías de Japón y la zona euro, que dependen en gran medida de las importaciones de crudo, mientras que Estados Unidos se vería relativamente aislado, ya que lleva casi una década siendo exportador neto.

Aun así, analistas citados por el New York Times han sugerido que, incluso con el aumento, los precios del petróleo permanecen dentro de niveles históricos. Se considera que un exceso de oferta de larga duración ayuda a mitigar temporalmente parte del impacto del aumento del precio del petróleo, una tendencia reforzada aún más por el anuncio del grupo productor OPEP+ el domingo de que planea aumentar la producción modestamente el próximo mes.

El oro salta y el dólar se aprecia

Los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio en medio de los ataques. El oro al contado sube 3% y alcanza los u$s5.406 la onza. De manera similar, la plata se dispara 2,46%, hasta los u$s95,59 la onza.

"Un desbordamiento regional o una interrupción de los suministros de energía impulsaría materialmente el oro a través de precios más altos del petróleo, mayores expectativas de inflación y rendimientos reales contenidos", dijeron los analistas de ING.

En este sentido, el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio. El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacados pares, gana un 0,63%, a 98,25 unidades, tras alcanzar 98,566, su nivel más alto desde el 23 de enero.

Los analistas de Barclays creen que el dólar podría fortalecerse entre un 0,5% y un 1% por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, argumentando que la escalada en Irán se suma a los recientes vientos favorables para el billete verde debido al aumento de los precios de la energía y la aversión al riesgo.