Empresarios valoran la agenda reformista de Javier Milei pero esperan leer la letra chica

Empresarios de la CAC e IDEA respaldaron la agenda reformista y el equilibrio fiscal de Milei, aunque solicitaron medidas para mitigar el impacto negativo en la actividad y el empleo.

Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Tanto la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), a través de un comunicado, como Santiago Mignone, presidente de IDEA, fueron dos de los sectores que agrupa empresarios que se expresaron tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias que encabezó el presidente Javier Milei. Si bien respaldaron la búsqueda de continuidad del equilibrio fiscal y la agenda reformista velaron porque se minimice "las consecuencias adversas en materia de actividad y empleo".

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su conformidad con el discurso del Presidente y sostuvo que "el ordenamiento fiscal y monetario logrado en los últimos años debe ser complementado con reformas estructurales, que favorezcan el desarrollo de las empresas y la generación de puestos de trabajo de calidad". Destacaron como importante la reforma laboral junto con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea.

En esta línea, la CAC evalúa "positivamente lo planteado por el Presidente Milei en lo que refiere a desregulaciones, fortalecimiento del capital humano y apertura comercial". Asimismo, la entidad aboga por que "los diversos actores sociales, sin renunciar a la legítima defensa de los intereses sectoriales, obren con buena fe a fin de avanzar con una agenda de cambios que beneficien al país en su conjunto.".

Por último, la entidad hace un llamamiento a efectuar "los mayores esfuerzos para que las necesarias transformaciones se hagan con el menor costo posible". "Esto en modo alguno implica defender el statu quo, que, como la historia de tiempos pasados dejó en evidencia, solo nos lleva a la decadencia económica y social. Pero sí es una convocatoria para que se arbitren los medios disponibles para facilitar la adaptación de empresas y trabajadores a este nuevo contexto, minimizando las consecuencias adversas en materia de actividad y empleo", finalizaron.

Por su parte, Santiago Mignone, presidente de IDEA, también brindó su opinión sobre el discurso: "Es importante que el Presidente haya reafirmado que el equilibrio fiscal y una política monetaria enfocada en reducir la inflación son condiciones necesarias para garantizar la estabilidad macroeconómica"

"Valoramos los anuncios de reformas en temas clave como propiedad privada, apertura comercial, marco impositivo y educación. Deberemos esperar los detalles para poder tener mayores certezas pero compartimos los objetivos y esperamos que comiencen a presentarse los proyectos para poder evaluarlos y discutirlos", agregó. Por último expresó: "Esperamos que el Congreso y los demás poderes del Estado, también los provinciales, tengan la madurez necesaria para poner en marcha dichas reformas".

